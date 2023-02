Alfa Romeo: ecco tutte le nuove auto in arrivo

Alfa Romeo vuole rilanciarsi sul mercato e diventare il brand premium globale del gruppo Stellantis. Per questo nei prossimi anni arricchirà la sua gamma con numerose nuove auto. Si è iniziati lo scorso anno con il lancio del SUV Tonale che ha debuttato nel migliore dei modi sul mercato con oltre 35 mila ordini nel 2022. Lo stabilimento di Pomigliano dove il SUV viene prodotto per far fronte alle numerose richieste per il modello ha dovuto aumentare la produzione con una seconda linea che è stata aperta nei giorni scorsi.

Ecco quanti e quali modelli dovrebbero far parte da qui al 2030 della gamma di Alfa Romeo

Nel 2023 Alfa Romeo mostrerà una concept car di una vettura sportiva che potrebbe essere un omaggio alla mitica 33 Stradale degli anni ’60 ma non si esclude che si possa chiamare in maniera diversa. Qualcuno parla di 6C come nome scelto per questo modello. Al momento non è ancora certo che questa auto venga portata in produzione. Una decisione sarà presa nei prossimi mesi. In ogni caso prima del 2025 difficilmente la vedremo sul mercato. L’auto comunque arriverebbe in edizione limitatissima di meno di 100 unità.

Sempre entro fine 2023 vedremo le prime immagini e conosceremo il nome ufficiale del nuovo B-SUV che Alfa Romeo produrrà dal prossimo anno in Polonia a Tychy su piattaforma CMP. Questo sarà il primo modello del Biscione ad avere una versione completamente elettrica. La gamma di questo SUV compatto, pensato per piacere a chi aveva una MiTo e una Giulietta, avrà anche una versione Mild Hybrid.

Nel 2025 dovrebbe essere il momento della nuova Alfa Romeo Giulia che nascerà su piattaforma STLA Large e avrà solo versioni elettriche al 100 per cento. L’auto avrà anche una versione Quadrifoglio top di gamma con prestazioni di altissimo livello. Si parla di circa 800 cavalli di potenza. Il 2026 invece dovrebbe essere l’anno giusto per assistere al debutto della nuova Stelvio. Anche in questo caso l’auto sarà solo elettrica, su piattaforma STLA Large e con versione Quadrifoglio. Le due auto saranno ridisegnate dal nuovo capo del design di Alfa Romeo Alejandro Mesonero-Romanos.

Nel 2027 sarà la volta di una nuova ammiraglia del Biscione che sarà sviluppata in Nord America e pensata per fare bene negli Stati Uniti. Non si dovrebbe trattare di un SUV ma di una berlina o di un mix tra una berlina e un crossover. Sarà un’auto di grandi dimensioni solo elettrica e con una versione quadrifoglio che dovrebbe raggiungere i 1.000 cavalli di potenza.

Tra il 2028 e il 2030 è previsto l’arrivo di altri modelli. Tra questi potrebbe esserci una nuova berlina compatta erede di Giulietta, una nuova Duetto, un altro SUV e forse anche la futura generazione di Tonale che sarà solo elettrica. Con queste novità la casa automobilistica del Biscione punta a sfondare i mercati importanti come gli Stati Uniti diventando il brand premium globale di Stellantis.