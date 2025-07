Stellantis Pro One chiude il primo semestre dell’anno come leader del mercato spagnolo

Il primo semestre del 2025 è terminato e i veicoli commerciali Stellantis Pro One mantengono la loro posizione di leadership nel mercato spagnolo. Rappresentano il 36,8 per cento delle immatricolazioni di furgoni e veicoli commerciali leggeri nel nostro Paese, con 35.280 unità immatricolate finora quest’anno, con un aumento del 26 per cento rispetto al primo semestre del 2024.

A giugno, Stellantis Pro One e i suoi marchi hanno guidato il mercato spagnolo dei veicoli commerciali con 6.121 immatricolazioni

Giugno è stato un mese positivo per Stellantis Pro One, che ha rinnovato la sua leadership di mercato con una quota del 32,7 per cento. In totale, i veicoli commerciali dei marchi Citroën, Fiat Professional, Opel e Peugeot hanno immatricolato 6.121 unità dei loro vari modelli, con un aumento del 27 per cento rispetto allo stesso mese del 2024.

Nell’ambito della mobilità sostenibile, Stellantis Pro One offre la gamma di veicoli commerciali elettrici più completa sul mercato. Un punto di riferimento che mantiene la sua posizione di vertice con una quota di mercato del 31,7 per cento per cento e 1.664 immatricolazioni totali. In totale, il Gruppo ha immatricolato 351 furgoni e veicoli commerciali leggeri elettrici, raggiungendo un tasso di penetrazione del 23,3 per cento.

Per quanto riguarda i singoli marchi segnaliamo che Citroën è entrata nella top three del mercato dei veicoli commerciali elettrici nel primo semestre dell’anno, con 700 unità immatricolate (il 79 per cento in più rispetto a un anno fa) e una quota di mercato del 13,3 per cento.