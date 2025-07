Fiat Strada si conferma l’auto più venduta in Brasile nel primo semestre 2025

Fiat Strada si conferma il modello più venduto in assoluto in Brasile nel corso dei primi sei mesi del 2025. Il pickup compatto di Fiat dunque per l’ennesimo anno si prepara ad essere la vettura con più immatricolazioni del paese con il Brasile che si conferma dunque una miniera d’oro per la casa torinese.

In attesa della futura generazione Fiat Strada continua a crescere in Brasile e si conferma leader di mercato

Fiat Strada (62.697), ha registrato una crescita di poco superiore al 10% rispetto allo scorso anno quando le immatricolazioni nello stesso periodo furono esattamente 56.597. Dunque il modello di Fiat nonostante sia presente sul mercato ormai da diversi anni continua a crescere. Si tratta di una parabola simile a quella della nostra Fiat Panda in Italia. Non sorprende dunque che la casa torinese abbia deciso di rendere questo veicolo un modello globale con la sua prossima generazione che potrebbe debuttare nel corso del 2027 se le ultime indiscrezioni risulteranno veritiere.

La nuova Fiat Strada infatti sarà uno dei modelli che nei prossimi anni entreranno a far parte della nuova famiglia Panda con uno stile simile a quello di Grande Panda e una dimensioni di circa 4,4 metri. Sempre a proposito di Fiat si segnala anche l’ottimo momento del SUV Fiat Fastback (25.160) che ha guadagnato quattro posizioni.

Tra i veicoli commerciali oltre Fiat Strada si segnala il terzo posto di Fiat Toro con 23.332 unità immatricolate ed una crescita del 10,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tra le auto invece molto bene Fiat Argo che con 44.466 immatricolazioni si piazza al terzo posto con una crescita del 4,67% rispetto allo scorso anno. In top ten anche Fiat Mobi con 33.230 unità consegnate e una crescita del 3,8%.