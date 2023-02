Alfa Romeo Tonale: Drivalia lancia l’abbonamento CarCloud dedicato

La mobilità del futuro targata Drivalia sposa la qualità e l’innovazione dell’Auto Europa 2023. La società del Gruppo FCA Bank ha lanciato poco fa CarCloud Next Tonale, la formula di abbonamento dedicata all’Alfa Romeo Tonale, il primo C-SUV elettrificato del Biscione.

A partire dall’8 febbraio 2023, il nuovo modello della casa automobilistica di Arese, in versione mild hybrid, andrà ad arricchire ulteriormente la gamma di formule CarCloud, l’abbonamento all’auto scelto da oltre 30.000 utenti e disponibile in Italia, Francia, Spagna e Portogallo.

Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale: è disponibile a 699 euro al mese con Drivalia

Basta acquistare il voucher al costo di 249 euro su Amazon o presso i Drivalia Mobility Store e convertirlo sul sito di CarCloud. Sarà così possibile guidare in abbonamento, a 699 euro al mese, il Tonale nelle versioni Sprint e Ti.

Il nuovo Next Tonale sarà presente anche sul nuovo brand store realizzato da Drivalia su Amazon, che offre un catalogo completo delle formule di mobilità offerte sulla piattaforma. La formula, disponibile per privati e liberi professionisti, può essere rinnovata mensilmente fino a un massimo di un anno, con una durata minima di 30 giorni, trascorsi i quali potrà essere disdetta senza penali.

Una volta attivato l’abbonamento, sarà possibile prenotare il veicolo, ritirarlo e cambiarlo con un preavviso di 48 ore lavorative presso uno dei Drivalia Mobility Store abilitati. Attivabile inizialmente su Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze e Venezia, Drivalia Carcloud Next Tonale comprende anche 24 ore al mese di car sharing elettrico e-GO! Drivalia per i primi tre mesi.

Propone un design dalle linee sportive ed eleganti

Ricordiamo che l’Alfa Romeo Tonale è un SUV compatto presentato sotto forma di concept car al Salone di Ginevra 2019 mentre la produzione in serie è iniziata due anni dopo. Viene proposto anche con un motore mild hybrid che combina un propulsore a benzina e un powertrain elettrico per una guida efficiente e dinamica.

La sua tecnologia di infotainment e di assistenza alla guida di ultima generazione lo rendono un veicolo altamente connesso e sicuro. Il design esterno si distingue per le sue linee eleganti e sportive, con elementi tipici della tradizione Alfa Romeo.

È basato sulla piattaforma modulare Small Wide di Stellantis e condivide molte componenti con il Jeep Renegade. È dotato di un sistema di trazione integrale intelligente che offre una guida su strade diverse e off-road. Tutte le motorizzazioni offerte promettono prestazioni davvero interessanti, accelerazioni rapide e consumi di carburante contenuti.

L’abitacolo dell’Alfa Romeo Tonale è dotato di un sistema di infotainment con un display touch da 10.25 pollici e un sistema di navigazione integrato. È anche dotato di una serie di sistemi di sicurezza avanzati, tra cui l’assistenza alla guida adattiva, il sistema di frenata automatica di emergenza e la telecamera posteriore.