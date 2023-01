Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid unisce il passato e il futuro al 25° Rally Monte-Carlo Historique

Torino e altre quattro città europee sono i punti di partenza del 25° Rallye Monte-Carlo Historique, l’evento dedicato alle auto da corsa che hanno partecipato almeno una volta al Rally di Montecarlo fino al 1983. La Piazza San Carlo ha accolto gli equipaggi che prenderanno il via questa esperienza unica dalla città di Torino. La partenza è celebrata da Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4, che collega il futuro elettrificato del marchio con il glorioso passato agonistico, come espresso dai 19 equipaggi che partecipano con i modelli del marchio all’evento di quest’anno. Tra i 19 equipaggi con vetture Alfa Romeo ci sono i greci Lymberis Papazoglou / Dimitris Bounazos con un’Alfasud del 1977.

Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid collega il futuro elettrificato del marchio con il glorioso passato agonistico al rally di Montecarlo

“Siamo felici di partecipare a questo evento che riporta Torino alla ribalta. Il DNA di Alfa Romeo è l’originale espressione del carattere sportivo italiano dal 1910″. Ha dichiarato Raffaele Russo, Responsabile Alfa Romeo per il mercato italiano. “Oggi il nostro obiettivo è ridefinire questo concetto per il 21° secolo e il nuovo Tonale Plug-in Hybrid Q4 è il veicolo ideale per lasciare il segno, in termini di efficienza e feeling sportivo”.

Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 è il primo modello nella storia del marchio che ha la possibilità di trazione elettrica pura fino a 80 km, mentre allo stesso tempo con una potenza complessiva di 280 CV e l’avanzata trazione integrale il sistema Q4 offre una piacevole sensazione di guida e sicurezza ai massimi livelli. Allo stesso tempo, è il punto di partenza per l’ambizioso percorso di Alfa Romeo, che entro il 2027 sarà un marchio con una gamma di modelli completamente elettrica.

Dal 1910, Alfa Romeo ha mantenuto un rapporto ininterrotto con il motorsport, avendo vinto titoli mondiali e nazionali e centinaia di vittorie. L’Alfa Romeo più anziana che prende parte al 25° Rally Monte-Carlo Historique è una 1900 Super del 1955 e, come prevedibile, la maggior parte dei 19 equipaggi guiderà varie versioni della Giula costruite dal 1965 al 1975.