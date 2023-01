Abarth 600e: ecco come sarà la futura auto dello scorpione

Abarth 600e dovrebbe essere il nome del nuovo modello che la casa automobilistica dello scorpione potrebbe lanciare nel corso del prossimo anno, qualora le indiscrezioni in proposito dovessero risultare veritiere. Si dice infatti che il SUV compatto che Fiat lancerà nei prossimi mesi e che molto probabilmente si chiamerà nuova Fiat 600 potrebbe dare origine ad una nuova vettura Abarth che verrebbe lanciata nel corso del 2024.

Nuova ipotesi sul design della futura e per il momento solo ipotetica Abarth 600e che dovrebbe debuttare nel 2024

Al momento si tratta di semplici indiscrezioni, infatti non ci sono notizie ufficiali a proposito dell’arrivo di una Abarth 600e anche se a dire il vero di recente il capo di Fiat e Abarth l’amministratore delegato Olivier Francois ha dichiarato che il marchio dello scorpione intende allargare la sua gamma a modelli diversi dalla 500 ma sempre rimanendo all’interno della gamma di Fiat. Dunque sembra una conseguenza logica pensare che il prossimo modello di Fiat e cioè la nuova 600 possa avere una versione Abarth.

A proposito della futura Abarth 600e segnaliamo un nuovo render apparso sul web nelle scorse ore e pubblicato dal sito spagnolo Motors.es che ha immaginato quello che potrebbe essere il design di questo ipotetico modello quando finalmente sarà svelato.

Appare evidente che il render si basa sulle ultime voci relative alla Fiat 600 secondo cui il modello sarà molto simile nello stile all’attuale Fiat 500X veicolo che andrà a sostituire nella gamma di Fiat. La versione di 600 che sarà modificata da Abarth sarà quella elettrica ed infatti si parla di Abarth 600e. Questa riceverà un motore potenziato nei cavalli e il classico bodykit delle auto della casa dello scorpione per migliorare l’aerodinamica e contemporaneamente dare al veicolo un aspetto più sportivo e aggressivo.

Vedremo dunque a proposito di questo futuro modello se in sede di prestazione della nuova 600 arriveranno conferme ufficiali. Abarth nei prossimi anni potrebbe finalmente ritagliarsi in Stellantis uno spazio molto importante che forse negli ultimi anni gli è stato un po’ negato.