Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio raggiunge i 269 km/h in autostrada [Video]

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è la versione top di gamma della berlina di segmento D del Biscione, fatta eccezione per la variante in edizione strettamente limitata Giulia GTA. A proposito di questo modello oggi vi segnaliamo che qualche giorno fa su YouTube il canale AutoTopNL, specializzato nel realizzare filmati in cui porta al limite vetture ad alte prestazioni, ha pubblicato un video in cui si vede un esemplare di Giulia Quadrifoglio mentre sfreccia fino a 269 km orari sull’autostrada tedesca.

Un video mostra Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio sfrecciare a 269 km/h sull’autostrada tedesca

AutoTopNL dunque ha deciso di mettere ancora una volta alla prova le straordinarie doti di Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio in una delle zone a traffico limitato dell’autostrada tedesca. La particolarità di questo veicolo di Alfa Romeo è che è dotato di un sistema di scarico firmato Akrapovic che gli conferisce una nota sonora molto particolare.

Questo impianto di scarico è legato al noto motore V6 biturbo da 2,9 litri di derivazione Ferrari. Questa meccanica a sei cilindri sviluppa una potenza di 510 CV a 6.500 giri/min e ha una coppia di 600 Nm che offre tra 2.500 e 5.000 giri/min. Collegato a questo potente motore vi è un cambio automatico a otto rapporti con convertitore di coppia che invia energia direttamente all’asse posteriore. Il risultato è una accelerazione da 0 a 100 km/h completata in 3,9 secondi e una velocità massima di 307 km/h , specifiche sufficienti per tenere testa alla BMW M3.

Nel video potrete vedere di cosa è capace Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, testandone l’accelerazione da fermo, il recupero da una certa velocità e la sua velocità massima in questo tentativo, che si mantiene su ben 269 km/h, che comunque sono ancora un po’ lontani dai 307 km/h che, teoricamente, la berlina sportiva italiana è in grado di registrare. Non perdetevi il video per godervi le sue caratteristiche accompagnate dalla coinvolgente melodia che emana dal suo sistema di scarico Akrapovic.