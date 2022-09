Una nuova Alfa Romeo Giulia GTA? Ecco perché potrebbe esserci

Alfa Romeo ha ottenuto un grande successo con le Giulia GTA e GTAm. Le 500 unità sono andate esaurite in pochissimo tempo nonostante i prezzi elevati. Con l’arrivo del restyling per la berlina in tanti si chiedono se ci sarà spazio in futuro anche per una nuova Alfa Romeo Giulia GTA. Al momento il CEO della casa automobilistica del Biscione, Jean Philippe Imparato non si è sbilanciato sull’argomento.

Una nuova Alfa Romeo Giulia GTA? Si è possibile

Il restyling di Alfa Romeo Giulia sarà presentato a novembre e il suo arrivo sul mercato è previsto per l’inizio del 2023. I cambiamenti saranno importanti con un nuovo frontale in stile Tonale, il quadro strumenti digitale e nuovi materiali. Sembra dunque possibile che in un secondo momento possa essere annunciata una nuova Alfa Romeo Giulia GTA sempre in edizione limitata di 500 unità.

Questa subirebbe le stesse modifiche della berlina nella sua versione normale ma con in più le appendici aerodinamiche che caratterizzano la versione GTA anche nella sua prima generazione.

Non ci dovrebbero essere invece ritocchi al motore che rimarrà lo stesso V6 2.9 da 540 cavalli della prima edizione. L’auto potrebbe tornare anche perché garantisce alti margini alla casa automobilistica milanese che proprio grazie a ciò è tornata a fare utili nel 2021 e anche nel 2022 con grande soddisfazione del CEO Jean-Philippe Imparato ma anche del numero uno di Stellantis Carlos Tavares.

Però ovviamente per il momento si tratta solo di voci e dunque conviene aspettare notizie ufficiali. In questo articolo vi mostriamo un paio di render che ipotizzano l’aspetto di questo modello qualora Alfa Romeo confermasse il ritorno. Si tratta delle ipotesi dell’artista digitale conosciuto sui social con il nome di Kelsonik.

