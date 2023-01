Alfa Romeo B-SUV: il nome sarà scelto tramite un concorso?

Rimane fitto il mistero sul nome del prossimo modello che sarà lanciato dal Biscione sul mercato. Alfa Romeo B-SUV continua infatti a non avere un nome preciso a differenza di quanto successo con Giulia o con Tonale il cui nome era noto già alcuni anni prima del lancio sul mercato. Di recente il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato ha dichiarato che entro la fine del 2023 sarà rivelato il nome di questo modello. Più di recente il CEO ha dichiarato che molto probabilmente saranno gli stessi fan del Biscione a scegliere il nome di questo modello tra una serie che verranno prospettati facendo presagire ad una sorta di concorso un po’ come avvenuto nel 2021 in Brasile con il lancio di Fiat Pulse.

Per il momento l’unica cosa certa è che alfa Romeo B-SUV non si chiamerà Alfa Romeo Brennero. Il nome infatti nei mesi scorsi è stato escluso dallo stesso Imparato. Vedremo dunque che nome sarà scelto alla fine per questo veicolo che avrà un ruolo molto importante nella futura gamma dello storico marchio milanese. Infatti con questo SUV compatto Alfa Romeo dopo alcuni anni di assenza tornerà nel segmento B del mercato auto considerato come molto importante per la crescita del brand in special modo in Europa.

Imparato nei giorni scorsi ha detto che questo modello piacerà molto a chi ha apprezzato MiTo e Giulietta. Ricordiamo che Alfa Romeo B-SUV sarà il primo veicolo del Biscione ad avere una versione completamente elettrica. Questa non sarà l’unica presente nella gamma. Sicura anche la presenza di una variante Mild Hybrid che potrebbe essere la entry level e che dunque sarà proposta a prezzi decisamente più bassi rispetto alla versione elettrica.

Ricordiamo che la presentazione vera e propria di Alfa Romeo B-SUV avverrà nel primo trimestre del 2024, forse a marzo. E’ probabile però che entro fine anno oltre a conoscere il nome di questo veicolo avremo anche le prime anticipazioni del design con qualche immagine diffusa dalla stessa Alfa Romeo. Ricordiamo infine che questo veicolo sarà prodotto a Tychy in Polonia insieme alla nuova Jeeo Avenger e alla nuova Fiat 600 su piattaforma CMP.