Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato le prime immagini ufficiali del nuovo SUV di Fiat per il Brasile, noto fino ad oggi come progetto 363. Di questo modello sono state mostrate le prime immagini ufficiali in occasione della finale del Grande Fratello brasiliano. Nonostante il modello sia stato mostrato in anteprima ancora non è stato ufficializzato il suo nome. Fiat si è limitata a dire che la denominazione per il nuovo SUV sarebbe stata scelta tra i seguenti nomi: Fiat Pulse, Tuo e Domo.

Secondo indiscrezioni provenienti dal brasile Fiat Pulse dovrebbe essere il nome scelto per il nuovo SUV del marchio italiano

La scelta sarebbe avvenuta attraverso un concorso indetto dalla principale casa automobilistica italiana che ha deciso di far scegliere al pubblico come chiamare il suo nuovo SUV. Secondo indiscrezioni provenienti dal Brasile sembra proprio che al momento nella classifica generale sia in testa il nome Fiat Pulse. Dunque sembra proprio che possa essere questo il nome scelto per il futuro SUV che sul mercato dovrebbe arrivare nel corso del prossimo autunno.

Il nuovo modello che come detto molto probabilmente si chiamerà Fiat Pulse sarà un modello fondamentale per la crescita ulteriore della principale casa automobilistica italiana in Brasile, paese dove Fiat già domina attualmente come dimostrano le ultime classifiche di vendita. Sempre a proposito di questo modello segnaliamo che il giornalista Marlos Ney Vidal, del sito web di Autos Segredos, riferisce che il modello avrà un’opzione per il 1.3 Firefly (aspirato) per le versioni entry level.

Il modello dovrebbe essere equipaggiato con il nuovo sistema multimediale di Fiat / Jeep, con “Connect Me”, che permette l’interazione tramite smartphone o anche smartwatch e Virtual Assistant (Alexa), oltre alla connessione con 4G di Tim e internet nativo con Wi-Fi. per gli occupanti dell’auto.

