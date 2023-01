Peugeot annuncia l’E-Lion Day il 26 gennaio

Peugeot ha iniziato il 2023 alla grande. Pochi giorni dopo aver segnato il nuovo anno, l’azienda francese ha annunciato il suo modello chiamato Peugeot Inception Concept. Ciò è servito a mostrare il nuovo linguaggio di design dell’azienda, nonché la sua enfasi sulla tecnologia elettrica ad alte specifiche. Ma il forte mese di gennaio per l’azienda non finisce qui, poiché la celebrazione dell’E-Lion Day è stata appena annunciata tra poche ore.

Il 26 gennaio è segnato sul calendario per i responsabili di Peugeot, ma anche per i fan più fedeli all’azienda. Per l’evento annunciato, i responsabili del marchio hanno promesso di “presentare la loro visione elettrica per il futuro del marchio”, anche se per i dettagli specifici bisognerà attendere fino a quando non si terrà.

Ciò che verrà presentato all’E-Lion Day è un mistero assoluto, ma hanno assicurato che ci possiamo aspettare “grandi annunci”. Quello che è chiaro è che l’azienda francese presenterà importanti novità sia nel settore elettrico puro che in quello elettrificato.

Ricordiamo che attualmente dispongono di una gamma completa di veicoli supportati da un impianto elettrico. Tale è il caso della Peugeot e-208, della e-308 e della e-2008, tra le altre, così come i furgoni e-Rifter ed e-Traveller. Anche la gamma ibrida plug-in non è da meno, poiché hanno alternative con questa meccanica su Peugeot 308, 408 o 508.

Sebbene non sia chiaro quali novità il marchio stia preparando per il suo atteso evento, è probabile che verranno mostrati dettagli specifici sulla nuova Peugeot e-3008, il SUV elettrico che dovrebbe sbarcare sul mercato durante quest’anno e il prossimo. che siamo già stati in grado di dare i primi dati . Tuttavia, la sua presentazione ufficiale è prevista tra pochi mesi.

Come confermato dall’amministratore delegato di Peugeot, Linda Jackson, la società prevede di lanciare cinque veicoli elettrici completamente nuovi come parte del suo impegno per diventare “il marchio elettrico leader in Europa entro il 2030”.

Stellantis, come gruppo, è in piena espansione della sua gamma elettrica. Attualmente è uno dei conglomerati automobilistici più focalizzati sulla sua gamma a emissioni zero, con alternative in quasi tutti i tipi di segmenti. È possibile che nelle prossime ore Peugeot riveli importanti novità per aumentare la sua gamma di modelli o nuove tecnologie che arriveranno sul mercato nei prossimi anni. Rimarremo vigili.