Il nuovo pick up di Ram avrà il motore di Fiat Toro

Ram ha preso la decisione di inserire un motore turbodiesel da 2,0 litri nel suo futuro pick-up medio (si potrebbe chiamare 1200). Lo ha confermato il sito di Autos Segredos in Brasile, paese in cui sarà prodotto per l’intera regione. Questo motore è lo stesso che la Fiat Toro offre in Argentina, in questo caso con 170 cavalli a 3.750 giri al minuto. È combinato con un cambio automatico a nove velocità e un sistema di trazione integrale 4×4.

Ram 1200 avrà lo stesso motore diesel del famoso pickup Fiat Toro: nuove immagini spia del prototipo del modello

Il Ram 1200 rivaleggerà nel segmento della Toyota Hilux, della Volkswagen Amarok, della Ford Ranger, della Chevrolet S10, della Nissan Frontier, della Renault Alaskan, della Peugeot Landtrek e della Mitsubishi L200. Il 1200 sarà posizionato una tacca sotto il 1500. È previsto per il mercato regionale nei prossimi mesi. Sebbene non sia stato ancora confermato ufficialmente, è un dato di fatto che oltre in Brasile arriverà anche in Argentina, dove si collocherà in uno dei segmenti più caldi e popolari.

“Punteremo su Ram e i suoi prodotti. Sarà un’avventura fantastica. Spero che sia buona come quella di Jeep, o anche meglio”, ha confessato Antonio Filosa, presidente di Stellantis in Sud America. Dal comunicato dell’esecutivo consegue che non ci sarà un solo Ram regionale, ma di più. Per ora, l’unico confermato è il pickup medio. Alla domanda sulla possibilità di produrlo a Goiana, Filosa ha risposto: “Sì, molto vicino. Non posso dire dove, ma molto vicino”.

Che rapporto c’è tra il Ram 1200 e la Fiat Toro? Innanzitutto la piattaforma. Il nuovo modello prenderà il pianale del pick up Fiat, quello utilizzato anche dai modelli quali Jeep Renegade, Compass e Commander. Naturalmente, tutti vengono prodotti anche nello stabilimento di Pernambuco. La rivista brasiliana Quatro Rodas ha annunciato, da parte sua, che il pick-up medio di Ram sarà in realtà “un Toro gigante”. In relazione ai modelli brasiliani citati, avrà nuovi motori e nuove geometrie delle sospensioni. Rispetto alla Fiat Toro, la 1200 prevede un passo più lungo e una cabina allungata.