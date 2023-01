Alfa Romeo: nuova idea per arricchire la sua gamma

Alfa Romeo nei prossimi anni arricchirà la sua gamma con numerosi nuovi modelli tra cui anche berline e auto sportive. A proposito del futuro della casa automobilistica del Biscione che il gruppo Stellantis vuole trasformare in un brand premium globale, sono in tanti a fare ipotesi circa future auto. L’ultimo caso è quello del designer e artista digitale Ulises Morales che ha immaginato in un render quello che potrebbe essere l’aspetto di una futura berlina di lusso della casa automobilistica milanese che però ha alcuni tratti tipici di un crossover.

Sul web immaginata una futura berlina di lusso di Alfa Romeo che strizza gli occhi ai crossover

L’autore del render infatti dice che questa auto immaginata racchiude in se la visibilità di un SUV e lo spazio interno di una grande ammiraglia con 4 passeggeri che possono stare molto comodi. La vettura ovviamente viene immaginata come una sorta di non plus ultra del lusso, del design, delle prestazioni e della tecnologia di Alfa Romeo.

Ricordiamo che nei prossimi anni la casa automobilistica milanese ha intenzione realmente di lanciare sul mercato una nuova ammiraglia a proposito della quale il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato ha dichiarato che non si tratterà di un SUV vero e proprio ma probabilmente di una berlina o comunque di una via di mezzo tra una berlina un crossover. Il design di questo modello tuttavia non è stato ancora definito in quanto il suo debutto è previsto non prima del 2027 e dunque c’è ancora tempo.

Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questo atteso veicolo nel corso dei prossimi anni e se già nel 2023 arriverà qualche indizio in più su uno dei modelli più attesi in assoluto tra quelli annunciati dai dirigenti della casa automobilistica italiana a proposito del futuro più immediato.