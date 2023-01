Nuova Maserati Levante elettrica farà veramente paura

Nelle scorse settimane è stato confermato che la nuova Maserati Levante sarà solo elettrica. La futura generazione del SUV della casa automobilistica del Tridente dovrebbe arrivare nel corso del 2025. Il SUV del brand di lusso di Stellantis, pur abbracciando l’elettrico continuerà ad essere un modello non solo molto lussuoso ma anche eccezionalmente prestante. L’auto infatti sarà dotata di un sistema propulsivo composto da tre motori elettrici e trazione integrale per un totale di oltre 750 cavalli.

Prestazioni di altissimo livello sono attese con la nuova Maserati Levante che come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi sarò elettrica

Insomma la nuova Maserati Levante dovrebbe essere un SUV elettrico con prestazioni da paura. La Levante elettrica adotterà il nome Folgore, proprio come le varianti EV della Maserati Grecale e della nuova Maserati Granturismo. Ciò che è meno chiaro è se Maserati si prenderà la briga di vendere un Levante con motore a combustione accanto a esso o semplicemente si impegnerà completamente per la versione elettrica. L’attuale Levante è in vendita dal 2016 e ha senza dubbio bisogno di un aggiornamento, nonostante abbia ricevuto un piccolo restyling nel 2021.

La nuova Maserati Levante elettrica dunque offrirà prestazioni che la renderanno all’altezza di sfidare ad armi pari avversari blasonati come Lotus Eletre. Questo veicolo quando arriverà dunque rappresenterà il nuovo fiore all’occhiello della gamma elettrica della casa automobilistica del Tridente.

Ricordiamo infatti che Maserati ha deciso di puntare sulle auto a zero emissioni e nei prossimi anni l’intera gamma sarà elettrificata. Dopo Levante anche la nuova Maserati Quattroporte riceverà lo stesso trattamento. Questa auto in un sol colpo andrà a sostituire due modelli. Infatti oltre alla sua vecchia generazione prenderà il posto anche di Maserati Ghibli che uscirà di scena definitivamente. Vedremo dunque da Maserati che novità arriveranno prossimamente a proposito del suo futuro.