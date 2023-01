Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio nominata Best Performance Car for Thrills da What Car?

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è stata nominata “Best Performance Car for Thrills” al What Car? Car of the Year Awards per il secondo anno consecutivo. Alimentata da un motore a benzina Bi-Turbo V6 da 510 CV e 600 Nm, la Giulia Quadrifoglio top di gamma accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 191 km/h.

Per il secondo anno di fila Ai What Car? Awards premiata Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Amata da esperti e automobilisti sin dalla sua prima presentazione nel 2015, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio incarna le prestazioni e l’emozione evocate dal leggendario quadrifoglio del marchio. Il 2023 segna il centenario del Quadrifoglio, apparso per la prima volta sulla RL Targa Florio nel 1923 e da allora sui modelli ad alte prestazioni del marchio.

Steve Huntingford, quale macchina? Editor, ha elogiato l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: “Mentre alcune auto ad alte prestazioni cercano di stare a cavallo tra prestazioni, costi di gestione e praticità, l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio insegue spudoratamente una cosa più di ogni altra cosa: sorrisi per miglio. Gran parte del suo fascino è dato dal suo impetuoso motore a benzina V6 da 2,9 litri, che fornisce una colonna sonora inebriante, soprattutto in modalità Race. E la manovrabilità della Quadrifoglio è ancora più speciale, con un’agilità sorprendente e un delizioso equilibrio naturale che ti permette di esplorare i suoi limiti con sicurezza”.

Foto Alfa Romeo

Julie David, Amministratore Delegato Alfa Romeo UK, ha dichiarato: “Il 2023 segna il 100 ° anno dell’apparizione del badge Quadrifoglio sui modelli Alfa Romeo, quindi avere questo onore conferito alla Giulia Quadrifoglio è una testimonianza dell’emozione e dell’eccitazione che questo leggendario badge porta ancora a clienti ed esperti del settore. Conquistare il titolo per il secondo anno consecutivo dimostra che Giulia Quadrifoglio continua a resistere alla prova del tempo come una vera vettura ad alte prestazioni”. Insomma per la top di gamma della berlina ancora un riconoscimento in attesa del restyling che dovrebbe essere svelato nel corso dei prossimi mesi forse in occasione dei festeggiamenti del centenario del Quadrifoglio che Alfa Romeo festeggia proprio nel corso del 2023.