Abarth: tante sorprese e novità nel suo futuro

Abarth che ad un certo punto sembrava non avere molto futuro nel mondo dei motori a causa dei cambiamenti rivoluzionari che attendono il settore con il passaggio alle auto elettriche sembra invece aver ritrovato nuova linfa con l’avvento del gruppo Stellantis. La casa automobilistica dello scorpione infatti nei prossimi anni arricchirà e amplierà la sua gamma di auto e si proporrà come brand di auto elettriche ad alte prestazioni del gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA groupe e Fiat Chrysler Automobiles e guidato a livello globale dal suo numero uno Carlos Tavares.

Tante novità in arrivo per Abarth nel corso dei prossimi anni

Dopo che lo scorso anno è stata svelata la prima auto elettrica della sua storia e cioè la 500e, Abarth nei prossimi anni tenterà di stupire ancora i suoi fan e non solo. Il numero uno del marchio l’amministratore delegato Olivier Francois ha promesso tante altre sorprese a cominciare da nuove versioni della 500e con ancora più prestazioni. Poi toccherà ad altri modelli forse proprio a cominciare dalla Abarth 600e che potrebbe debuttare il prossimo anno dopo che tra pochi mesi assisteremo al debutto della versione normale.

Successivamente secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete nei mesi scorsi la gamma di Abarth potrebbe assistere all’introduzione di una berlina compatta e di un SUV coupé. Anche in questo caso si tratterà di auto che deriveranno da Fiat. Molto probabilmente si tratterà della nuova Fiat Panda e del crossover che prenderà il posto di Fiat Tipo nel corso dei prossimi anni.

Si tratterò di auto con cui la casa italiana proverà a dare serio filo da torcere a rivali del calibro di Cupra e Alpine. Insomma per la casa automobilistica dello scorpione sembra che le novità non mancheranno se a ciò uniamo anche il fatto che anche in America Latina il brand inizia ad essere molto attivo con tutta una serie di novità importanti che saranno svelate a partire dal 2023.