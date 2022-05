Corvette C8 vs Ferrari 458 Speciale: il video della drag race

Una nuova drag race allarga il ventaglio dei confronti di questo tipo messi in scena dagli uomini di Carwow. Protagonisti della più recente puntata della serie sono la Ferrari 458 Speciale e la Chevrolet Corvette C8 Stingray. Sono due auto di periodi diversi, perché la supercar del “cavallino rampante” è del 2013, mentre la sportiva americana è del 2022. Tanti i progressi messi a segno dalla tecnologia in questo lasso di tempo, ma a Maranello sono bravi ad anticipare il corso degli eventi, custodendo negli anni l’eccellenza prestazionale dei propri modelli.

Le sfide di accelerazione sul quarto di miglio non sono il terreno ideale per definire delle gerarchie dei valori, ma oggi vanno tanto di moda, quindi è impossibile ignorarle. Qui ce ne occupiamo per vedere come è andato a finire il match multiplo fra la fantastica “rossa” emiliana e la poderosa granturismo d’oltreoceano.

Corvette C8 e Ferrari 458 Speciale a confronto

La Chevrolet Corvette Stingray C8 gode della spinta di un motore V8 aspirato Small Block V-8 LT2 da 6.2 litri di cilindrata, disposto in posizione posteriore centrale, che eroga una potenza massima di 482 cavalli, con un picco di coppia di 613 Nm. L’energia viene scaricata sulle ruote posteriori con l’ausilio di un cambio a doppia frizione a otto rapporti. Il peso a vuoto è di 1510 chilogrammi, ma si spinge a 1730 chilogrammi in ordine di marcia. Questa vettura è in grado di raggiungere i 100 km/h, con partenza da fermo, in soli 3.5 secondi, mentre la punta velocistica si fissa a quota 296 km/h.

La Ferrari 458 Speciale si giova di un melodioso motore V8 aspirato da 4.5 litri, anch’esso disposto alle spalle dell’abitacolo a due posti secchi, con 605 cavalli di potenza e 540 Nm di coppia all’attivo. Questa forza propulsiva giunge alle ruote posteriori attraverso un cambio a doppia frizione a 7 marce. Il peso a secco è di 1290 chilogrammi, mentre quello in ordine di marcia raggiunge quota 1395 chilogrammi. La “rossa” è in grado di bruciare l’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3 secondi netti, mentre dopo 9.1 secondi i 200 km/h, sempre con partenza da fermo, sono già un ricordo. La velocità massima supera quota 325 km/h.

Chi uscirà vincente dalla drag race? L’iconica auto sportiva statunitense o la mitica supercar del “cavallino rampante” che ha preso il posto della 430 Scuderia? Non vi anticipiamo nulla, per non togliervi il gusto della scoperta. Dovrete guardare il video per conoscere l’esito della sfida. Buona visione!

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!