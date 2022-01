Ferrari 458 Speciale: all’asta un bellissimo esemplare del 2015

Ferrari non porterà mai più sul mercato una supercar come la Ferrari 458 Speciale, prodotta in circa 3000 esemplari tra il 2013 e il 2015. Disegnata da Donato Coco in collaborazione con Pininfarina, la 458 Speciale propone diffusori anteriori attivi, cofano motore con presa d’aria, alette aerodinamiche sulle minigonne laterali e diffusore posteriore con scarichi integrati.

In questo momento, Bring A Trailer sta proponendo all’asta un bellissimo esemplare in condizioni davvero ottime rivestito in Bianco Agus con strisce da corsa centrali nel tricolore italiano. Parliamo di un optional da ben 11.811 dollari.

Non è finita qui poiché la vettura dispone di stemmi della Scuderia Ferrari, prese d’aria rosse e verdi e specchietti retrovisori elettrocromici. I cerchi a cinque razze da 20” sono rifiniti in nero e abbinati a pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 245/35 all’anteriore 305/30 al posteriore.

La Ferrari 458 Speciale utilizza una struttura alluminio ad alta intensità e uno speciale software elettronico di controllo dello slittamento laterale che regola la traiettoria dell’auto in base allo stile di guida tramite il differenziale posteriore a controllo elettronico e il controllo della trazione. È presente anche un impianto frenante firmato Brembo costituito da dischi in carbo-ceramica da 396 mm all’anteriore e 358 mm al posteriore, dotati di pinze freno rosse.

Passando all’abitacolo, la 458 Speciale vanta sedili da corsa Goldrake con retro in fibra di carbonio e rivestimento in pelle nera con inserti rossi e cuciture a contrasto. Quest’ultima colorazione è presente anche su cruscotto, passaruota, tunnel centrale inferiore, ripiano di carico posteriore e rivestimento del padiglione.

I pannelli delle portiere sono realizzati in fibra di carbonio, con finiture aggiuntive sempre nel materiale leggero. Di serie, la vettura viene fornita con climatizzatore automatico bizona, sistema di infotainment, connettività Bluetooth, poggiatesta ricamati, pedaliera in alluminio e cornici dei pulsanti della console centrale in rosso, bianco e verde.

Il volante a tre razze è dotato di finiture in fibra di carbonio, luci del cambio, un pulsante di avviamento del motore e il Manettino che consente di selezionare la modalità di guida preferita. Il contachilometri digitale di questa 458 Speciale mostra poco più di 5793 km.

Sotto il cofano è presente un motore V8 aspirato da 4.5 litri montato in posizione centrale con rapporto di compressione di 14:1 e una potenza di 605 CV e 539 Nm di coppia massima. La potenza viene inviata alle ruote posteriori attraverso un cambio a doppia frizione a 7 rapporti.

Secondo quanto affermato da Bring A Trailer, la supercar è stata venduta per la prima volta da Ferrari of Los Angeles (in California) ed è stata acquistata dall’attuale proprietario nel 2015 e successivamente trasferita nella Carolina del Nord. Al momento della pubblicazione dell’articolo, la Ferrari 458 Speciale ha raggiunto la somma di 375.000 dollari (330.984 euro), ma mancano ancora cinque giorni al termine dell’asta online.