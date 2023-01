Alfa Romeo Tonale: obiettivo qualità sotto tutti i punti di vista

Fin dalla fase di progettazione e sviluppo della nuova Alfa Romeo Tonale, l’obiettivo primario è stato quello di raggiungere il massimo livello di qualità a tutti i livelli. Oltre alle consuete procedure che assicurano tale requisito, Alfa Romeo ha sfruttato anche un aspetto particolare, anche se meno comune, della costruzione di un’auto, coniugando sapientemente la ricca dotazione con la garanzia di un’elevata qualità.

La qualità è stato l’obiettivo primario nella produzione di Alfa Romeo Tonale

Seguendo un approccio olistico per raggiungere un livello di qualità superiore a tutti i livelli, Alfa Romeo, nel creare il Tonale, ha implementato una serie di processi per raggiungere il suo obiettivo. Dalla fase di progettazione e sviluppo alla collaborazione con i fornitori e all’organizzazione dello stabilimento produttivo, il raggiungimento di specifiche di qualità a un livello coerente era un obiettivo primario.

Può darsi che la creazione di un’unità produttiva completamente nuova ad hoc per Tonale sia stata la base per raggiungere l’obiettivo utilizzando le più moderne soluzioni in termini di formazione, ergonomia e dotazioni tecnologiche, ma una scelta commerciale del management di Alfa Romeo è venuta a rafforzare ulteriormente la qualità del modello di livello, attraverso un aspetto distinto, che ha un impatto multiplo positivo per l’utente finale. Modellando l’intera gamma con dotazioni estremamente ricche anche per la versione base, Alfa Romeo è riuscita non solo a offrire un pacchetto completo di comfort e sicurezza in tutte le versioni di Alfa Romeo Tonale, ma allo stesso tempo a ridurre la complessità della produzione, a migliorare il controllo dei fornitori e facilitare il controllo della qualità attraverso un numero complessivo inferiore di parti separate.

Dotazioni come l’esclusivo cambio automatico, il climatizzatore bi-zona, le luci full LED, il volante sportivo con interruttore di avviamento integrato, il sistema di configurazione DNA e l’ampio quadro strumenti da 12,5 pollici e gli schermi da 10,25 pollici per il sistema multimediale, sono tutti di serie attrezzature in tutte le versioni e consentono alla linea di produzione di operare con una complessità notevolmente inferiore, mentre allo stesso tempo l’utente gode di un livello superiore di attrezzature. L’inserimento di tutti gli elementi di cui sopra in tutte le versioni ha ridotto la complessità della produzione fino al 40% in alcuni casi, facilitando notevolmente i processi di produzione e controllo qualità.

Questo approccio commerciale ha consentito ai circa 425 addetti alla sola produzione di Alfa Romeo Tonale di sfruttare al massimo un programma di formazione che complessivamente ha superato le 19.000 ore, in modo da potersi concentrare sulla massima qualità senza i problemi della diversità delle versioni. Al contrario, per mantenere la possibilità di personalizzazione tradizionalmente offerta da Alfa Romeo, sono stati scelti elementi che ne differenziano l’aspetto e il carattere, ma senza appesantire in modo significativo il processo produttivo, come ad esempio i cerchi, i dettagli esterni di una estetica natura o anche la sospensione attiva che alimenta la versione Veloce. In questo modo tutte le versioni hanno ricche dotazioni e la stessa massima qualità,

Alfa Romeo Tonale viene prodotta esclusivamente su una nuova linea di produzione nello stabilimento Stellantis “Giambattista Vico” di Pomigliano d’Arco (Napoli). Una delle unità produttive più avanzate di Stellantis, ma anche dell’intera industria automobilistica, parte della quale è stata ridisegnata per accogliere il nuovo modello Alfa Romeo. Dopo aver vinto una serie di premi come il certificato World Class Manufacturing (WCM) e il premio Automotive Lean Production nel 2012 e la medaglia d’oro WCM nel 2013, nel 2021 l’unità è stata ulteriormente aggiornata per accogliere la nuova era introdotta dal traffico elettrificato.