Alfa Romeo ha confermato Tonale Plug-In Hybrid in Argentina nel 2023

Sabato 24 dicembre, come regalo di Natale e come augurio di fine anno, Alfa Romeo Argentina ha confermato che il 2023 segnerà il lancio del primo veicolo elettrificato del marchio italiano in quel mercato. Si tratta della nuovissima Alfa Romeo Tonale Plug-In Hybrid Q4, il nuovo SUV di segmento C, che arriverà in Argentina inizialmente solo nella versione top di gamma con motore da 280 cavalli e trazione integrale.

Ufficiale l’arrivo in Argentina di Alfa Romeo Romeo Tonale Plug-in Hybrid

Alfa Romeo Tonale è un modello che è stato presentato nel febbraio del 2022 presso il Museo la Macchina del Tempo di Arese e che punta a diventare l’Alfa Romeo più venduta del 2023. Come sappiamo nella gamma della casa automobilistica del Biscione questo veicolo si posiziona sotto la Stelvio (Segmento D, media) e punta a competere con le rivali tedesche: Audi Q3, BMW X1 e Mercedes-Benz GLA.

Per il suo sviluppo, Alfa Romeo si è basata sulla piattaforma FCA Small Wide 4×4 LWB, che condivide con la Jeep Compass. Nonostante in Europa il Tonale sia già proposto con motorizzazioni benzina, diesel e ibride, lo sbarco in Argentina avverrà tramite la versione top di gamma: la Plug-In Hybrid Q4 ha un motore 1.3 turbo (180 CV e 270 Nm), associato a un motore elettrico (122 CV e 250 Nm). Quando lavorano in combinazione, sviluppano una potenza complessiva di 280 CV.

Alfa Romeo Tonale Plug.in Hybrid Q 4 è dotato di trazione integrale, con cambio automatico a sei marce. La Tonale Plug-In Hybrid Q4 dichiara una velocità massima di 206 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi, con un’autonomia 100% elettrica fino a 60 chilometri.

Centro Milano, importatore del marchio italiano in Argentina, spera che questo modello si posizioni come l’Alfa Romeo più accessibile nel nostro mercato, tenendo conto che pagherà solo un dazio doganale del 5% (invece del solito 35%).

Il lancio del Tonale coinciderà con le celebrazioni del 100° anniversario dell’arrivo in Argentina delle prime Alfa Romeo, sbarcate nel nostro Paese nel 1923. Guarda il video dell’anticipazione dell’Alfa Romeo Argentina. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dall’Argentina a proposito del nuovo SUV ibrido dello storico marchio milanese.