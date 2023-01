Fiat Argo: la gamma si arricchisce con la trasmissione CVT

Disponibile nelle versioni Drive e Trekking, una nuova trasmissione con tre modalità di guida e sette marce completa la gamma della Fiat Argo e amplia ulteriormente la copertura del mercato nel segmento in Brasile.

L’Argo si è affermata come uno dei veicoli più venduti nel mercato brasiliano. Infatti, si è classificata terza nel 2022 e ha già venduto più di 385.000 unità dal suo lancio. Per continuare questa traiettoria di successo, il modello, noto per il suo design italiano, comfort, economia e tanta tecnologia, porta una novità molto speciale: il cambio automatico CVT.

Fiat Argo 2023 CVT interni

Fiat Argo: debutta la nuova trasmissione CVT

La storia del brand italiano nel mercato delle hatch risale a molto tempo fa. Negli oltre 45 anni di permanenza della casa automobilistica nel paese, in Brasile sono state vendute più di 8 milioni di unità in questo segmento.

Durante la sua scalata, Fiat non ha smesso di innovare e ha lanciato diverse hatch che hanno fatto parte della vita di migliaia di brasiliani. Nel 2017 è toccato alla Fiat Argo occupare un posto nella storia di successo del marchio nella categoria, una missione che svolge magistralmente. Questo veicolo è diventato uno dei più amati del paese e permette al brand di Stellantis di avere la leadership nella categoria.

Costruita presso lo stabilimento di Betim (MG), la Argo è venduta anche in altri 10 paesi dell’America Latina oltre al Brasile. In cinque anni di presenza sul mercato si è arricchita di nuove versioni, colori e tecnologia.

Il Firefly 1.3 adesso è abbinato a un cambio CVT

Ora, porta come novità la combinazione del cambio CVT a 7 marce con la potenza di 107 CV del motore Firefly da 1.3 litri, che si traduce in efficienza e prestazioni competitive per la categoria. Con un consumo fino a 13,9 km/l, è uno dei veicoli con cambio automatico più parsimoniosi del segmento.

La trasmissione CVT offre tre modalità di guida: automatica, manuale e sportiva. Così, la parte elettronica offre una serie di regolazioni per rendere il veicolo ancora più reattivo. Il ritorno del motore è più agile al semplice tocco dell’acceleratore e le marce si allungano. Inoltre, i cambi vengono effettuati a rotazioni più elevate, caratteristica tipica di una sportiva.

La nuova trasmissione arriva in due versioni, completando la gamma della vettura e ampliando ulteriormente la copertura nel segmento di appartenenza. Ora, i clienti brasiliani hanno la possibilità di scegliere fra cinque versioni diverse: Entry 1.0 Manuale, Drive 1.0 Manuale, Trekking 1.3 Manuale, Drive 1.3 Automatico e Trekking 1.3 Automatico.

Disponibile anche il pacchetto S-Design per la versione Drive

La Fiat Argo Drive 1.3 con trasmissione CVT propone come optional anche il pacchetto S-Design, che si presenta con una finitura oscurata, dettagli esclusivi e molti altri elementi, come i fendinebbia anteriori, il climatizzatore automatico digitale, gli specchietti retrovisori esterni elettrici con Tilt Down, i sensori di parcheggio posteriori con display grafico e il sistema Keyless Entry N’ Go.

Vale la pena notare che nel luglio 2022 anche l’Argo ha ottenuto modifiche al design, principalmente nel frontale. Tutte le varianti hanno ricevuto nuovi paraurti, griglia anteriore, cerchi e coprimozzi.

Inoltre, la versione Trekking ha ora nuovi adesivi ​​neri e più dettagli arancioni presenti sia sul cofano (con lunghezza maggiore) che lateralmente. Tutte queste modifiche aggiornano l’aspetto del modello con la nuova estetica adottata dalla storica casa automobilistica torinese, senza perdere la sua autenticità.

Oltre a tutte le dotazioni, la Fiat Argo dispone di una gamma completa di accessori originali Mopar. Sono disponibili oltre 45 opzioni di personalizzazione, tutte testate e approvate dalla fabbrica, che rafforzano tutte le caratteristiche del veicolo.

Ecco i prezzi nel dettaglio della nuova gamma:

Entry 1.0: 78.590 R$ (14.042 euro)

Drive 1.0: 81.990 R$ (14.650 euro euro)

Trekking 1.3: 89.990 R$ (16.079 euro)

Drive 1.3 Automatico: 90.990 R$ (16.258 euro)

Trekking 1.3 Automatico: 96.990 R$ (17.330 euro)