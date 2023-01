Citroën eletta marchio numero uno nella scelta dei professionisti in Portogallo

Il marchio Citroën è stato ancora una volta sotto i riflettori alla 9a edizione dell’iniziativa “Professional Choices”, di ConsumerChoice – Consumer Satisfaction Assessment Centre, il più grande sistema di valutazione del marchio in Portogallo, basato su “Consumer Choices”. Sulla base della valutazione effettuata da un gruppo organico di 380 professionisti del settore, la “Scelta dei Professionisti” si concentra sulla categoria Veicoli Commerciali ed elegge il marchio che ottiene, rispetto agli altri, la migliore classificazione nella valutazione della soddisfazione vissuta e nell’intenzione di acquisto/raccomandazione. Citroën ha ottenuto un punteggio complessivo dell’87,56 %, superando il risultato dell’87,14% registrato un anno fa, che garantiva lo stesso primato.

Per il secondo anno di fila Citroën marchio preferito dai professionisti in Portogallo

Eletta come la migliore tra le marche in gara, Citroën ha così ribadito la sua posizione di “Marca n. 1 nella scelta dei professionisti”. Consapevole dei continui cambiamenti in termini di esigenze dei consumatori, Citroën è impegnata nella continua evoluzione dei suoi prodotti e servizi, al fine di adattarsi meglio ai diversi usi. Con questa elezione, rafforza il suo status di marchio di riferimento tra i clienti professionali portoghesi, imponendosi in un gruppo in cui competeva con una dozzina di altri marchi nel mercato VCL, oggetto di una perseverante valutazione da parte di un gruppo di 380 professionisti nel settore, gli utenti e i responsabili o corresponsabili delle decisioni di acquisto e/o di scelta dei veicoli per uso professionale.

Questa distinzione sottolinea ancora una volta il successo del marchio Citroën in Portogallo, con una gamma sempre più completa adattata alla realtà attuale dei clienti professionali. Include nella sua offerta di Veicoli Professionali una serie di modelli elettrici – Ami Cargo, ë-Berlingo, ë-Jumpy e ë-Jumper – che fanno parte della sua strategia di elettrificazione -, oltre alle equivalenti proposte termiche Berlingo, Jumpy e Jumper.

Associata al prodotto, spicca anche l’esperienza complessiva di servizi e soluzioni che Citroën e la sua Rete di Concessionari offrono ai clienti professionali e che sono stati evidenziati anche dai valutatori.Il solido risultato globale dell’87,56% che la casa francese ha ottenuto nella “2023 Professionals’ Choice”, superiore all’87,14% registrato un anno fa, è il risultato della combinazione di analisi effettuate su due criteri complementari: Soddisfazione e raccomandazione.

Nuno Marques, Direttore di Citroën Portogallo e Spagna ha dichiarato: “Essere riconosciuti per il secondo anno consecutivo come il marchio che più soddisfa i clienti professionali è motivo di grande orgoglio per i nostri team e per la Rete dei concessionari Citroën”.