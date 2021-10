Nuovo Citroën e-Jumper debutta ufficialmente in Europa

Citroën ha annunciato nelle scorse ore il debutto in Europa del nuovo Citroën e-Jumper, versione 100% elettrica del famoso furgone. I prezzi partono da 57.990 euro per la versione L1H1 Club da 122 CV con batteria da 37 kWh.

In Germania, tutti coloro che sono interessati al nuovo e-Jumper potranno beneficiare di uno sconto. Ad esempio, la versione L1H1 Club con batteria da 37 kWh costa 50.490 euro al netto del bonus ambientale di 7500 euro.

Nuovo Citroën e-Jumper interni

Nuovo Citroën e-Jumper: sbarca in Europa la versione 100% elettrica del Jumper

La versione a zero emissioni del furgone porta con sé tutti i vantaggi di ogni Jumper con motore a combustione interna, come l’elevato volume di carico fino a 17 m³ che è rimasto praticamente invariato. Il carico utile massimo fino a 1890 kg offre una flessibilità sufficiente per trasportare merci pesanti.

L’unica differenza tra il Citroën e-Jumper e la variante con propulsore endotermico è il logo e-Jumper sulla portiera posteriore e lo sportello di carico, che si trova accanto alla portiera del conducente.

Quest’ultimo è in grado di selezionare la modalità di guida desiderata utilizzando il pulsante di selezione presente sul cruscotto. Inoltre, il nuovo specchietto interno consente di avere sempre a portata di occhio tutte le informazioni importanti sulla batteria, compresi lo stato di carica e l’autonomia residua.

Fino a 247 km di autonomia con una sola ricarica

Il nuovo e-Jumper dà la possibilità di scegliere fra due diverse batterie agli ioni di litio. È disponibile quella da 37 kWh per un’autonomia fino a 116 km secondo il ciclo WLTP e quella da 70 kWh che garantisce fino a 247 km. Presente anche le sistema di recupero dell’energia in frenata e decelerazione che migliora l’autonomia durante la guida, soprattutto nel traffico cittadino.

Esistono varie soluzioni per caricare la batteria del furgone elettrico. Sfruttando la ricarica rapida fino a 100 kW, è possibile raggiungere l’80% partendo dallo 0% in 1 ora. Inoltre, viene fornito con un caricatore di bordo che consente di caricare in corrente alternata fino a 22 kW. La casa automobilistica francese propone una garanzia di 8 anni/160.000 km sulla batteria e sul motore.

Quest’ultimo propone 122 CV di potenza (96 kW) e 260 Nm di coppia massima. La velocità di punta è di 100 km/h per la versione con massa totale a terra di 3,5 tonnellate e scende a 90 km/h per quanto riguarda la variante da 4 tonnellate.

Il nuovo Citroën e-Jumper è disponibile in quattro lunghezze: L1 da 4963 mm, L2 da 5813 mm, L3 da 5998 mm ed L4 da 6363 mm. Le ultime due sono disponibili solo con batteria da 70 kWh. Infine, la casa automobilistica francese ha annunciato che le prime consegne del furgone full electric partiranno nel primo trimestre del 2022.

