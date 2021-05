My Ami Cargo: ecco la versione van del piccolo quadriciclo elettrico

La gamma della Citroën Ami si arricchisce con l’arrivo della versione commerciale My Ami Cargo. Si tratta di una soluzione economica ed innovativa sul mercato, elettrica, ultracompatta e pensata per soddisfare le nuove esigenze di mobilità dei professionisti, dalla consegna di piccoli colli su brevi distanze in ambito urbano fino agli spostamenti tra siti.

Laurence Hansen, direttore Strategy and Product di Citroën, ha detto: “My Ami Cargo fornisce una risposta ingegnosa alle nuove sfide della mobilità dei professionisti, che hanno necessità di trasportare oggetti in un veicolo ingegnoso, funzionale, elettrico ed economico. Permette di disporre di un volume di carico pratico e modulare, approfittando di una soluzione di mobilità elettrica agile, sicura e dallo stile unico. È un veicolo che fornisce una risposta concreta per le consegne dell’ultimo chilometro, tipicamente di piccoli colli, un’esigenza che negli ultimi mesi è aumentata in modo esponenziale. My Ami Cargo ha un reale potenziale, come dimostrano i primi contatti promettenti stabiliti con numerosi partner commerciali. Quest’offerta completa la gamma di veicoli commerciali di Citroën, che presenta per ogni modello una versione elettrificata“.

Citroën My Ami Cargo

My Ami Cargo: Citroën presenta una versione adatta ad aziende e professionisti

I vincoli cui sono sottoposti gli spostamenti urbani, la necessità di una soluzione a zero emissioni e il forte incremento delle consegne a domicilio sono tutti elementi che hanno spinto Citroën a sviluppare My Ami Cargo, la versione commerciale del quadriciclo 100% elettrico.

All’interno del veicolo, la casa automobilistica francese ha creato, accanto al sedile del conducente, uno spazio di carico modulare che può essere utilizzato per trasportare pacchi, posta, attrezzi e oggetti di ogni tipo in tutta sicurezza. My Ami Cargo offre uno spazio di stoccaggio funzionale, abbinato ai vantaggi del veicolo elettrico. Offre maggiore protezione rispetto a un veicolo a due o tre ruote ed è più agile di un veicolo commerciale di segmento superiore grazie alla sua estrema compattezza e alla sua maneggevolezza.

My Ami Cargo è adatta alle attività di consegna in città che si sono moltiplicate soprattutto per la crescita delle attività di acquisto e vendita online e della consegna di cibo a domicilio. Questo modello si rivolge anche ai siti industriali in cui alcuni dipendenti effettuano diversi viaggi da una struttura all’altra per consegnare documenti, strumenti, piccole attrezzature e altro ancora e alle infrastrutture per il tempo libero o il turismo come i campeggi.

Il qudriciclo 100% elettrico propone un volume utile superiore ai 400 litri

My Ami Cargo conserva lo stile originale della Citroën Ami che suscita simpatia a prima vista. All’interno della zona del passeggero si trova uno spazio di stoccaggio da 260 litri che può avere un carico utile di 140 kg. Ciò è stato ottenuto sostituendo il sedile passeggero con un contenitore modulare e protetto composto da sette divisori in polipropilene. Complessivamente, My Ami Cargo propone un volume utile superiore ai 400 litri.

Richard Meyer, manager Commercial Vehicles Strategy and New Mobilities di Stellantis, ha affermato: “Derivata dalla versione per il trasporto persone, My Ami Cargo conferma l’idea che ha guidato la progettazione di Ami (accessibile a partire dai 14 anni, economica, agile e adatta all’uso urbano, con un’eccellente visibilità esterna ed elettrica). Per questo abbiamo creato uno spazio interno innovativo, che ci permette di proporre un’offerta unica sul mercato, pur mantenendo la semplicità e l’ingegnosità di Ami“.

Per veicolare l’immagine della propria azienda attraverso My Ami Cargo, i clienti avranno presto la possibilità di un’ulteriore personalizzazione esterna, su richiesta. Per flotte con meno di 10 veicoli potranno contattare il partner prescelto tramite il sito di vendita online in modo da fare apporre il logo sulla carrozzeria della vettura.

Per le flotte con oltre 10 veicoli, le officine del marchio francese potranno intervenire prima della consegna e verniciare la carrozzeria nel colore scelto dal cliente, porre un logo sotto forma di adesivo o anche rivestire il veicolo con i colori e le scritte dell’azienda.









