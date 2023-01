Ferrari F40 da 1.000 cavalli messa in vendita per la terza volta in cinque mesi

Una Ferrari F40 con un eccellente pedigree da corsa e una tonalità di vernice unica sarà presto messa in vendita alla prossima asta di Scottsdale di Barrett-Jackson dal 21 al 29 gennaio. Con soli 1.311 esemplari prodotti, la F40 è una super car rara e molto ricercata dagli appassionati. La cosa strana però è che questo esemplare è stato messo in vendita per la terza volta in cinque mesi. Abbiamo visto per la prima volta la splendida super car del cavallino rampante nell’agosto 2022, quando è stata offerta tramite una vendita privata da RM Sotheby’s.

Di nuovo in vendita una Ferrari F40 con motore da mille cavalli in vendita per la terza volta in 5 mesi

Poi, a dicembre, è riemersa di nuovo. C’è qualcosa che non va in questa Ferrari speciale? Per quanto ne sappiamo, è un esemplare assolutamente incontaminato con un retroscena davvero speciale. Consegnata nuova al concessionario Ferrari olandese Kroymans Automotive nel 1989, questa Ferrari F40 è stata utilizzata come auto da corsa e pilotata da Michel Oprey e David Hart nella serie Ferrari/Porsche Challenge.

Durante la sua carriera nel motorsport, la spigolosa Ferrari ha indossato una vivida verniciatura gialla che da allora è stata sostituita con una più pudica finitura Grigio Nardo. Anche se insolita, questa tonalità cinerea è stata spruzzata sulla F40 da rinomati specialisti del restauro presso il Gruppo Zanasi in Italia, le stesse persone responsabili della verniciatura della Daytona Sp3 e di altre auto della serie Icona. Qui, l’auto ha ricevuto un restauro completo.

Prima di questo, il veicolo ha ricevuto attenzione anche da Autofficina con sede nel Regno Unito. Oltre a un servizio, sono stati montati nuovi serbatoi di carburante (insieme a un estintore) e sono state testate le sospensioni. Tutto ciò si aggiunge alla ricca storia di questa Ferrari F40 unica, ma non è neanche lontanamente interessante come il viaggio intrapreso dal motore V8.

Pur essendo molto potente, il biturbo da 2,9 litri è stato aggiornato con l’aiuto di Michelotto. La potenza standard di 471 cavalli è stata portata a 700 CV per rendere la Ferrari competitiva in pista.

Come se 700 cavalli non fossero sufficienti, il motore potenziato può erogare quasi 1.000 potenti cavalli a seconda della configurazione. Per fare un paragone, è più potente di quello che la SF90 Stradale può offrire e che ha un V8 elettrificato da 4,0 litri.

A differenza delle cabine rivestite in pelle dei suoi contemporanei, questa particolare Ferrari F40 vanta interni spartani che si concentrano solo su misure di risparmio di peso. Due sedili avvolgenti blu fanno la loro parte per ravvivare l’abitacolo, che è spoglio a parte qualche interruttore e l’elegante cambio manuale.

Per quanto riguarda il motivo per cui è di nuovo in vendita, ciò ci lascia perplessi. È un magnifico veicolo con una combinazione di colori unica. Forse gli alti livelli di potenza hanno spaventato gli acquirenti, o forse non è così perfetta come sembra. Forse aveva un prezzo richiesto troppo alto, ma un giorno speriamo di vedere il suo futuro proprietario guidarla su una pista.