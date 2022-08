La Ferrari F40 “più veloce di sempre” in vendita

Una Ferrari F40 particolarmente rara sarà messa in vendita da RM Sotheby’s. La sua particolarità? Potrebbe essere l’F40 stradale più veloce e “radicale” mai costruita secondo la casa d’aste americana. Progettata nel 1989, questa vettura stradale è stata successivamente convertita alla specifica “Competizione” nel 1993 in modo da poter essere utilizzata nelle corse.

Ferrari F40: raro esemplare con motore da mille cavalli in vendita nei prossimi giorni

Ha subito diverse modifiche, in particolare in termini di sospensioni, freni e carrozzeria, al fine di migliorarne le prestazioni. RM Sotheby’s spiega della Ferrari F40 come segue: “Traendo vantaggio da una storia affascinante e presentata oggi in una configurazione unica e mozzafiato, questa F40 è assolutamente diversa dalle sue controparti, sia esteticamente che meccanicamente e offre una guida davvero sorprendente”.

Nel 1993 e nel 1994, l’auto sfoggiava un colore giallo soprattutto per partecipare alle competizioni. Il modello è stato poi migliorato più volte nel corso degli anni. Secondo la documentazione che accompagna l’auto, il roll-bar è stato aggiornato nel 1995 e la sospensione completa è stata effettuata da G-Tex nel Regno Unito in collaborazione con Michelotto, che ha anche aggiunto un sistema di strumentazione Stack e pneumatici a montanti.

Altre modifiche al motore gli hanno permesso di raggiungere una potenza di oltre 700 cavalli. Nel 1997 l’auto è stata venduta al pilota da corsa Michel Oprey, che l’ha guidata fino al 2006. Oggi l’auto vanta ancora tra i 700 e quasi 1000 CV. Sfoggia una vernice Grigio Nardo direttamente dalla fabbrica Ferrari per le edizioni delle supercar in Italia.

RM Sotheby’s offrirà l’auto per la vendita privata durante la sua esposizione alla Monterey Car Week in California dal 18 al 20 agosto. Il prezzo sarà svelato solo su richiesta.

Ti potrebbe interessare: Binotto: Ferrari non cambierà approccio nella seconda parte di stagione