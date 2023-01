Fiat Pulse: arrivano ottime notizie per il SUV dall’Argentina

Fiat Pulse è stata scelta come “Regional Car \ SUV of the Year” nell’ambito dell’edizione 2022 dei Premi assegnati dai Giornalisti dell’Industria Automobilistica in Argentina (PIA). Con il voto di 25 giornalisti di diverse testate di tutto il Paese, la Fiat Pulse ha ottenuto 95 punti, punteggio che ha reso il SUV compatto della principale casa automobilistica italiana come la più votata della sua categoria.

Nuovo premio in Argentina per il SUV Fiat Pulse

Il criterio di voto suggerito è stato il miglior rapporto tra prezzo, prodotto e innovazione. Le giurie hanno votato la loro graduatoria vincitrice in ogni categoria, che ha assegnato un punteggio a ciascun modello, secondo l’ordine di preferenza. In questa edizione, oltre a Fiat Pulse, hanno completato il podio due prodotti Stellantis, rispettivamente Jeep Commander e Citroën C3.

Fiat Pulse è stato lanciato sul mercato all’inizio dello scorso anno, primo SUV sviluppato a livello regionale e primo a entrare nel segmento più desiderato dal pubblico locale. Ricordiamo che questo modello viene prodotto in Brasile presso lo stabilimento di Betim insieme ad altri famosi modelli di Fiat. Si tratta di uno dei modelli più venduti nel segmento dei SUV in America latina e la speranza della principale casa automobilistica italiana è ovviamente quella di incrementare ulteriormente le sue vendite in questo 2023 che è da poco iniziato.

In Brasile Fiat Pulse ha subito di recente alcuni ritocchi alla sua gamma. Il cambiamento principale è che la versione Drive 1.0 Turbo esce di scena. In questo modo, la gamma comprende quattro opzioni. Cioè, la versione Drive 1.3 manuale parte da R $ 98.990. Il motore è il 1.3 Firefly flex da 107 CV. Inoltre, le varianti manuali e CVT Drive 1.3 possono ricevere il Pack Plus. Secondo il produttore, il pacchetto aggiunge una fotocamera posteriore, cerchi in lega da 16 pollici. e sensori di ostacolo. Tuttavia, come per il Fastback, i due hanno perso l’Uconnect multimedia con schermo da 10.1”.

Il cambiamento più drastico in Fiat Pulse è stato apportato nella versione Audace. Anche con l’aumento di R $ 1.200 nella tabella, la variante ha perso il pacchetto ADAS, con articoli di assistenza alla guida. Pertanto, non ci sono più funzionalità come, ad esempio, la frenata autonoma e l’avviso di cambio di corsia.

Infine, non vengono più offerte tecnologie come lo specchietto retrovisore interno elettrocromico e i tergicristalli ad attivazione automatica. Questi articoli ora sono disponibili in un pacchetto per R $ 2.490. Inoltre, c’è il Tech Design Pack, che aggiunge cerchi da 17″, verniciatura bicolore e un centro multimediale con schermo da 10,1″. Secondo Fiat, il prezzo del pacchetto per Fiat Pulse è di R$ 3.490.