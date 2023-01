Citroen eC3 è stata ufficialmente svelata

Citroen India, parte del gruppo automobilistico Stellantis, ha presentato ufficialmente la sua auto completamente elettrica sotto i 4 metri Citroen eC3 con un’autonomia di circa 320 km. Grazie a questo debutto il marchio automobilistico francese spera di avere un vantaggio sulla concorrenza nel mercato indiano dei veicoli elettrici.

Citroen eC3 è stata ufficialmente presentata in India

La versione elettrica della C3 arriva appena sei mesi dopo il lancio del modello ICE, costruito sulla piattaforma del veicolo C-cubed, che è stata progettata e ingegnerizzata in India. C3 è stato il primo modello e Citroen eC3 è il secondo modello di questa piattaforma.

Mentre il prezzo della nuova vettura elettrica di Citroen dovrebbe essere svelato in seguito, la berlina elettrica di Citroen promette di essere una delle auto elettriche più convenienti ad essere vendute in India. Le pre-prenotazioni per Citroen eC3 inizieranno il 22 gennaio e il veicolo a batteria sarà disponibile negli showroom Citroen dal prossimo mese.

“Ci stiamo muovendo secondo la tendenza del mercato e c’è sicuramente uno spostamento verso auto elettriche di qualità e convenienti in India. Inoltre, non stiamo portando modelli da altri mercati. È stato sviluppato in India per renderlo accessibile ai potenziali acquirenti in India”, ha dichiarato a Roland Bouchara, CEO e amministratore delegato di Stellantis India, dopo aver presentato il veicolo a un gruppo di giornalisti.

Citroen eC3 è stato progettato per produrre una coppia di 143 Nm. Accelererà da 0 a 60 km/h in 6,8 secondi e raggiungerà una velocità massima di circa 107 km/h. Viene fornito con un pacco batteria da 29,2 kWh e una ricarica CC che promette una ricarica dal 10 all’80 per cento in 57 minuti. Per la ricarica domestica su un punto di alimentazione da 15 A, il tempo di ricarica per il 10-100 per cento sarà di 10,5 ore.

Citroen eC3 sarà disponibile in 13 combinazioni di colori esterni: tre nuove opzioni bicolore, sei opzioni bicolore esistenti e quattro colori monocromatici. Ci saranno tre pacchetti con 47 opzioni di personalizzazione. Ci saranno periodi di garanzia di 3, 5 e 7 anni per veicoli, motori elettrici e batterie per gli acquirenti B2C.

Bouchara ha affermato che la società inizialmente importerà propulsori elettrici e celle della batteria dal suo fornitore cinese, ma la società sarebbe desiderosa di cercare fornitori locali per lo stesso. “La localizzazione è una parte fondamentale della nostra strategia di crescita a lungo termine in India. I nostri modelli ICE hanno oltre il 90% di localizzazione”, ha aggiunto.

Ha detto che il 2023 si sarebbe rivelato un anno forte per il marchio Citroen in India con il lancio di E-C3, l’introduzione presto del nuovissimo prodotto e l’aumento della rete di concessionari da 30 a 75 durante questo anno solare. L’azienda ha pianificato di lanciare un modello completamente nuovo ogni anno come parte della sua strategia di prodotto per il mercato indiano. Ricordiamo infine che questo modello dovrebbe dare origine in futuro ad un altro veicolo che sarà commercializzato anche in Europa ma che forse avrà un altro nome e un altro marchio di Stellantis.