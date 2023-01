Citroen eC3: nuovo teaser del modello elettrico

Citroen ha rilasciato il teaser dell’imminente auto elettrica Citroen eC3 il cui debutto sembra essere ormai sempre più vicino. Questa vettura sarà la prima auto elettrica dell’azienda in India. Successivamente è previsto l’arrivo anche in altri continenti tra cui molto probabilmente anche l’Europa. Secondo i rapporti, è probabile che venga introdotta nel segmento delle auto elettriche a prezzi accessibili. Se ciò dovesse accadere, la nuova auto elettrica di Citroën sarebbe in diretta concorrenza con la Tata Tiago EV.

Nuovo teaser per la futura Citroen eC3

I marchi automobilistici non hanno introdotto molti veicoli in questo segmento in India e dunque si tratta di una novità molto importante e particolarmente attesa nel paese. La società che fa parte del gruppo Stellantis non ha rivelato il prezzo del prossimo veicolo elettrico, ma si dice possa essere lanciata ad un prezzo molto basso per attirare nuovi clienti.

L’imminente auto elettrica della casa automobilistica francese Citroen potrebbe dunque offrire un’ottima opzione ai clienti che sognano un’auto elettrica a basso budget. Parlando del design della Citroen eC3, nel teaser rilasciato, il suo frontale sembra simile al modello a benzina della C3. Ottiene DRL a LED con grandi fari. Allo stesso tempo, nella parte anteriore della nuova vettura notiamo la presenza di una grande griglia nera, che è un pannello chiuso.

Guardando il teaser, sembra che la nuova auto elettrica di Citroën sarà presentata con un tema di vernice bicolore. Oltre a questo, notiamo anche una piastra paramotore. Tuttavia, dal teaser non sono pervenute informazioni specifiche sulle sue caratteristiche. La casa automobilistica lancerà la nuova Citroen eC3 sul mercato come versione elettrica della Citroen C3. Ecco perché molte delle caratteristiche della nuova C3 dovrebbero essere fornite nella prossima auto elettrica. Questo significa che in india questa auto otterrà funzionalità come il sistema di infotainment touchscreen da 26 cm con Apple CarPlay e la tecnologia di connettività Android Auto e C Buddy.

Nella nuova auto elettrica è presente anche il supporto per i sistemi di comando vocale come Apple Siri e Google Assistant. Parlando di caratteristiche di sicurezza, questa vettura dovrebbe ottenere funzionalità come doppi airbag, ABS con EBD, sensore di parcheggio in retromarcia, sistema di allarme ad alta velocità e sistema di chiusura automatica delle porte sensibile alla velocità. Citroen dovrebbe lanciare in India la sua prima auto elettrica eC3 nel primo trimestre di quest’anno.

In Europa l’auto dovrebbe essere lanciata più avanti ma con alcune modifiche rispetto alla versione indiana. Anche il modello che sarà commercializzato in Europa sarà prodotto in India per ridurre i costi. Parlando del prezzo dell’auto elettrica francese, in India potrebbe essere lanciata a un possibile prezzo di Rs 10-12 lakh.