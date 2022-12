Citroen eC3: prime foto spia degli interni

La nuova Citroen eC3 farà presto il suo debutto in India. Nelle scorse ore il sito Rush Lane ha pubblicato le prime foto degli interni. Probabilmente non ci saranno sorprese. Infatti da quello che vediamo l’abitacolo di questo modello sembra praticamente identico a quello della nuova C3 attualmente venduta in paesi quali India e Brasile, l’unica differenza è nel modo in cui vengono selezionate le funzioni. Stellantis non ha deciso di sviluppare un nuovo elemento, ma ha utilizzato un design esistente, utilizzato, tra gli altri, nella Peugeot e-208 e nella Citroën ë-C4. In questo modo, sulla consolle centrale abbiamo un cambio di marcia di questo modello.

Altri elementi degli interni non sono cambiati. Abbiamo quindi un grande schermo panoramico, vari tipi di finiture – anche colorate – e plastiche rigide, ma questa è una versione economica, prodotta in India e per il mercato indiano. Quello che sarà potenzialmente importato in Europa avrà probabilmente materiali leggermente diversi. Citroen eC3 sarà lanciata sul mercato indiano il prossimo anno. La vettura disporrà di batterie con una capacità di 31 kWh e un motore da 85 cavalli che le garantiranno un prezzo particolarmente contenuto.

Carlos Tavares sta considerando di importare l’Indiana Citroen eC3 in Europa. Sarebbe un modo per introdurre rapidamente una vettura elettrica economica, qualcosa con cui il nostro continente ha ancora un problema, che sarebbe una copia dell’idea di Renault. L’azienda importa da tempo dalla Cina il modello Dacia Spring, che si è rivelato un ottimo modo per ridurre le tasse sulle emissioni di CO2 e ha rappresentato per il gruppo francese un notevole successo commerciale: l’auto elettrica low cost in Europa ha venduto oltre centomila esemplari.