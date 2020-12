Fiat Professional lancia una grossa novità in Marocco

La gamma dei veicoli commerciali Fiat Professional in Marocco si è appena arricchita di un nuovo modello. Questo è il Talento, un veicolo che prende il nome da una vecchia moneta, come gli altri modelli, il Doblo, il Fiorino o il Ducato.

Secondo i funzionari di FCA Marocco (Fiat Chrysler Automobiles), la scelta di questo nome supporta un’immagine di valore per l’intera gamma. “L’ottima capacità di carico, la compattezza e l’agilità del Talento rendono la gamma Fiat Professional ancora più competitiva in termini di numero di soluzioni offerte ai professionisti”, sostengono.

E aggiungono: “Con l’introduzione di Talento, Fiat Professional offre ai professionisti un compagno di lavoro con una capacità di carico generosa e a suo agio in città, così come su piccole strade e ampi spazi aperti. Le sue caratteristiche lo rendono un veicolo versatile capace di adattarsi alle più diverse esigenze ”.

Per quanto riguarda lo stile, Fiat Talento è compatto e ben proporzionato. Il suo design riprende le linee orizzontali degli altri modelli della gamma Fiat Professional, creando così una somiglianza di famiglia. Il dinamico frontale è caratterizzato da un parabrezza pensato come prolungamento del cofano corto, oltre che da una calandra su due piani, incorniciata da ottiche rastremate.

La parte posteriore di forma quadrata suggerisce facilità di carico creando dinamismo e un senso di stabilità. Molto pratico, il nuovo arrivato nella gamma offre uno schermo da 7 pollici, diversi piccoli vani portaoggetti sul cruscotto, uno spazio di carico fino a 8,6 m2 e un carico utile fino a 1.264 kg.

Dal lato motore, il Talento è alimentato da un motore diesel a quattro cilindri con 1.598 cc di cilindrata e 88 kW di potenza effettiva. Il veicolo contiene l’opzione della modalità Eco, che consente di ridurre il consumo di carburante e le emissioni con la semplice pressione di un pulsante.

I professionisti possono quindi scegliere tra il Talento Van, per il trasporto delle proprie merci, o il Talento Combi, per il trasporto di persone (fino a 9 persone).

“Con le sue versioni Van e Combi, il Talento è un veicolo funzionale che massimizza il valore della manodopera, del tempo e del denaro concentrandosi sulle reali esigenze dei clienti, qualunque sia la versione”, sottolinea FCA Morocco, che spiega che le diverse versioni del Talento si inseriscono nella gamma Fiat Professional, tra Doblo Cargo e Ducato.

Il nuovo veicolo consente così al marchio di coprire tutti i segmenti del veicolo utilitario e soddisfare così le diverse esigenze dei professionisti in termini di trasporto.

I prezzi di Talento partono da 232.900 DH.

