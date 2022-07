Fiat Ducato eletto Van of the Year 2022 da Auto Express

Il nuovo Fiat Ducato nei giorni scorsi è nuovamente salito alla ribalta nel mondo dei motori. Il veicolo commerciale di Fiat infatti è stato eletto Van of the Year 2022 dal famoso magazine automobilistico inglese Auto Express. A parte un nuovo logo Fiat sul muso, dall’esterno il Ducato di ottava generazione sembra in gran parte identico al suo predecessore. Questo perché utilizza la stessa scocca, ma questo furgone è ricco di nuovi equipaggiamenti e della tecnologia più recente.

Fiat Ducato è stato premiato da Auto Express

C’è un motore diesel Multijet 3 da 2,2 litri rivisto sotto il cofano, disponibile in tre potenze (118, 138 e 178 CV) e offre una migliore efficienza senza compromettere la potenza, mentre un nuovo cambio automatico a nove rapporti (disponibile con le due potenze superiori) offre risposte migliori rispetto al suo predecessore e una maggiore efficienza.

Fiat Ducato è disponibile in due passi, tre lunghezze e tre altezze del tetto, con volumi di carico che vanno da otto a 17 metri cubi. Inoltre Fiat propone il Ducato come autotelaio pronto per la trasformazione, e sui listini sono presenti cassone ribaltabile e cassone, oltre alle versioni furgone e combi per il trasporto passeggeri.

Secondo la giuria di Auto Express, una delle cose che hanno fatto maggiormente la differenza e che hanno spinto il magazine a nominare Fiat Ducato van of the Year 2022 è stato il suo abitacolo. Fiat offre un’ampia gamma di opzioni che consentono di aggiornare questo furgone per offrire una tecnologia simile a un’auto a bordo.

Scegliendo il sistema di infotainment U-Connect, ad esempio si ottiene un touchscreen da 10 pollici ad alta risoluzione con navigatore satellitare, Apple CarPlay e Android Auto, mentre uno specchietto retrovisore digitale e un quadro strumenti digitale da sette pollici si aggiungono al sensazione hi-tech all’interno.

Ancora più impressionante è il kit di sicurezza in offerta, alcuni dei quali rappresentano una novità assoluta per un grande furgone. Lane assist e centratura, frenata di emergenza autonoma con rilevamento di pedoni e ciclisti e cruise control adattivo per evitare gli ingorghi stradali sono tutti offerti, così come l’assistenza al parcheggio attiva con telecamere a 360 gradi, così puoi manovrare il Ducato con la stessa facilità di un più piccolo furgone. Insomma secondo gli inglesi Fiat ha fatto centro con questo modello.

