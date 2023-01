Ferrari F40 incontra la SF90 Stradale | Video

Un nuovo video di Petrolicious, diventato virale in poche ore, mette in relazione la Ferrari F40 con la più recente SF90 Stradale. Le riprese sono state eseguite nel 2022, quando la casa di Maranello ha compiuto il suo 75° anniversario.

Per celebrare la ricorrenza, gli uomini del noto canale YouTube hanno collaborato con Ferrari North America per abbinare 6 vetture significative della storia del “cavallino rampante” con altrettanti modelli dell’era contemporanea. Ne è venuta fuori una collana di cortometraggi, dal titolo “Ferrari Classiche Connection“, destinati al profilo Instagram di @ferrariusa.

Il primo di questi filmati, che troverete in coda al post, affida alle sensazioni di Jethro Bovingdon il confronto tra l’iconica Ferrari F40 e l’hypercar ibrida SF90 Stradale. Sono due auto completamente diverse, ma nascono entrambe dal desiderio della casa di Maranello di spingersi oltre, per segnare i nuovi riferimenti della specie. Prima di tuffarci nella visione del video, un breve ripasso delle caratteristiche di queste “rosse” si impone, partendo dalla regina.

Ferrari F40

Foto Ferrari

Tutti la conoscono e tutti la amano. Non c’è appassionato che non impazzisca per questa meravigliosa scultura a quattro ruote. Le Ferrari F40 ha un’anima che la rende viva e comunicativa più di tutte le altre. Innamorarsi di lei è la cosa più naturale che possa succedere. Le sue linee sono talmente riuscite da sembrare irreali. Nel 1987, quando avvenne la sua presentazione, fece invecchiare tutto il resto. Ancora oggi, su strada, fa l’effetto di un’astronave in mezzo a tanti elettrodomestici. Neppure le “rosse” contemporanee riescono a reggere il confronto con lei in termini di splendore e di forza attrattiva.

Giusto per fare un esempio, la F40 sembra molto più moderna e armonica, stilisticamente parlando, della SF90 Stradale. Solo mostri sacri come la 250 GTO e la 330 P4 hanno un carisma di così alto livello. Credo di aver reso bene l’idea. Le emozioni che regala questo gioiello alato non solo soltanto visive. Anche il resto, infatti, è all’altezza. Stiamo parlando di un’auto adrenalinica all’ennesima potenza, che si conferma tale in tutti i suoi aspetti. Il fascino del look si accorda in modo sublime alla forza esplosiva del motore, alle melodie meccaniche, alla grande sensorialità, al carattere genuino e puro del modello. Una vera delizia, su tutti i fronti.

Questa è davvero un’auto acqua e sapone, viscerale e genuina. Al suo fascino ormonale dà un grande apporto il motore V8 biturbo da 2936 centimetri cubi di cilindrata, che sviluppa 478 cavalli di potenza massima. I suoi purosangue di razza sono chiamati a spingere un corpo vettura il cui peso a secco è di 1100 chilogrammi. Impressionanti le performance in relazione al suo periodo storico: l’accelerazione da 0 a 200 km/h viene liquidata in 12 secondi, mentre il chilometro con partenza da fermo viene archiviato in 21 secondi. La velocità di punta si spinge oltre la soglia dei 324 km/h. Cifre spaventose anche col metro odierno, ma le sensazioni sono ancora più forti. Su questo fronte la Ferrari F40 conserva il primato, pure oggi.

Ferrari SF90 Stradale

Ferrari SF90 Stradale: 1000 cavalli di potenza

Al momento va a lei la palma di auto più prestazionale del “cavallino rampante”, fra quelle del “normale” listino. Sulla pista di Fiorano completa un giro in 1’19″00, con un vantaggio di sette decimi su LaFerrari, regina della hypercar in tiratura limitata dell’era moderna. Si tratta di un’auto sportiva di natura ibrida (plug-in), da 1000 cavalli di potenza massima. Questa cifra nasce dalla somma dei 780 cavalli erogati dal motore V8 biturbo da 4.0 litri e dei 220 cavalli messi sul piatto delle 3 unità elettriche. Il livello prestazionale segna un salto quantico rispetto alla F40. Qui l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene liquidata in 2.5 secondi; da 0 a 200 km/h bastano 6.7 secondi. La velocità massima supera quota 340 km/h. I numeri, però, non dicono tutto. Su auto del genere contano di più le emozioni, dove la “vecchia rossa” resta un brillante punto di riferimento.

La Ferrari SF90 Stradale è una creatura farcita di elettronica. Qui c’è tecnologia a profusione, su tutti i fronti. Stiamo parlando di un’auto moderna, anzi di frontiera, che si giova della migliore sapienza ingegneristica della casa di Maranello. I flussi energetici sono gestiti attraverso l’eManettino, che può essere impostato su quattro programmi: eDrive, Hybrid, Performance e Qualify. L’ultimo è quello che scatena in pieno il vigore del modello. Roba da restare senza fiato, ma bisogna saperci fare, anche se la vettura è intrinsecamente sicura.

La potenza viene scaricata a terra con l’ausilio di un velocissimo cambio F1 a doppia frizione. Splendida la forza decelerante impressa dai potenti freni carboceramici, capaci di arrestare la Ferrari SF90 Stradale in meno di 29.5 metri dalla velocità di 100 km/h. Lo stile porta la firma di Flavio Manzoni. Splendido il profilo laterale. Anche il frontale e la parte bassa della coda sono di ottimo livello, ma l’area del lunotto e del cofano posteriore è troppo ingarbugliata. Questa sezione poteva essere gestita meglio. Sulla Spider si è in parte rimediato, ma la Ferrari F40, quanto a stile e carisma, è di un altro pianeta.