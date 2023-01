DS Automobiles porta la sua gamma al Salone di Bruxelles 2023

DS Automobiles ha confermato la sua presenza al Salone di Bruxelles 2023 (14-22 gennaio) con l’attuale gamma di modelli. La raffinatezza è una questione di carattere e alla nuova DS 7 non manca nulla. Sia la parte anteriore che quella posteriore presentano linee più nitide e strutturate per catturare meglio lo sguardo.

La calandra allargata è circondata da una firma luminosa particolarmente espressiva con il DS Light Evil, una novità mondiale composta da DRL e quattro linee luminose verticali composte da 33 LED. In combinazione, i moduli DS Pixel LED Vision 3.0 si caratterizzano per una gestione ottimizzata del fascio luminoso. È potente e uniforme, con una portata fino a 380 metri (abbagliante).

Nuova DS 3

DS Automobiles: il brand francese parteciperà al Salone di Bruxelles 2023

Novità anche nella parte posteriore, con fanali a LED a scala e un nuovo design degli interni in metallo oscurato. Sono stati introdotti dei nuovi cerchi da 19”, così come le cornici dei finestrini e le barre al tetto in nero lucido.

A bordo, il sistema di infotainment è una delle principali novità della nuova DS 7, con l’integrazione del DS Iris System. Questa soluzione presenta un’interfaccia rivista, completamente configurabile, reattiva e fluida con riconoscimento vocale naturale. C’è un nuovo ampio display touch da 12 pollici ad alta risoluzione che consente di gestire tutto con le dita.

Il nuovo SUV incorpora anche tecnologie per un maggiore comfort e tranquillità, come DS Active Scan Suspension e DS Night Vision. La prima è un sistema di smorzamento attivo controllato da telecamera completamente nuovo nel segmento. Regola ogni ruota indipendentemente dalle imperfezioni della strada.

La seconda, invece, consiste in una telecamera a infrarossi che scansiona la strada e i lati per identificare ciclisti, pedoni e animali fino a 100 metri di distanza. Il conducente riceve le informazioni sul nuovo combo digitale ad alta risoluzione, insieme a un segnale specifico in caso di pericolo.

La sicurezza è ulteriormente migliorata dal sistema DS Driver Attention Monitoring e dal sistema di guida semi-autonoma di Livello 2 DS Drive Assist. Il primo sistema analizza il livello di attenzione del guidatore utilizzando due telecamere mentre il secondo è in grado di gestire l’arresto e il riavvio del veicolo senza l’intervento del conducente.

La tecnologia E-Tense costituisce la maggior parte della gamma della DS 7 con versioni a due ruote motrici da 225 CV e quattro ruote motrici da 300 e 360 CV. Quest’ultima porta uno sviluppo specifico realizzato da DS Performance.

L’assetto è stato ribassato di 15 mm, le carreggiate sono state allargate di 24 mm all’anteriore e 10 mm al posteriore mentre i freni anteriori hanno un diametro di 380 mm con pinze a quattro pistoncini firmate DS Performance.

Nelle versioni 360, 300 o 225, tutti i sistemi ibridi plug-in sono abbinati a una nuova batteria da 14,2 kWh con un tempo di ricarica di circa 2 ore usando un caricatore da 7,4 kW. La gamma dei motori si completa con il diesel BlueHDi 130 abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti. Il suo consumo medio di carburante è di 5,5 l/100 km con emissioni di CO2 di 143 g/km.

C’è anche la nuova DS 3

La nuova DS 3 ha preso il poso della DS 3 Crossback, offrendo la possibilità di scegliere tra tre tipi di propulsione: elettrica, benzina o diesel. Il nuovo frontale esprime robustezza, dinamismo ed eleganza, adottando i codici stilistici del resto della gamma del brand francese.

La griglia allargata a punta di diamante è circondata da fari a LED a tre moduli per un look nitido. Come optional è disponibile il sistema DS Matrix LED Vision con gestione intelligente degli abbaglianti.

Di profilo, la nuova vettura conserva i suoi tratti distintivi con la tipica pinna di squalo e le maniglie delle portiere a scomparsa. Per quanto riguarda il posteriore, spiccano diverse finiture in nero laccato.

A bordo, la nuova DS 3 si ispira all’esperienza francese del lusso per creare un ambiente esclusivo. I pellami, in particolare la Nappa con finitura patinata Art Leather, l’Alcantara, i dettagli come le cuciture pearl point o il trattamento guilloché Clous de Paris, contribuiscono all’unicità degli interni.

Il sedile del conducente è stato aggiornato con un nuovo volante che combina comandi di assistenza alla guida e infotainment con leve del cambio per le trasmissioni automatiche. Un nuovo display centrale ad alta definizione da 10.3 pollici è ora di serie con l’integrazione specifica del nuovo sistema di infotainment DS Iris System.

La versione E-Tense 100% elettrica sfrutta l’esperienza del marchio in Formula E per offrire un’efficienza straordinaria. Il propulsore sviluppa 156 CV e 260 Nm di coppia a 400V. La nuova batteria da 54 kWh consente una ricarica rapida, una maggiore autonomia (fino a 404 km) e una maggiore durata. Di serie, il caricabatterie di bordo consente fino a 100 kW di corrente continua (dallo 0% all’80% in 25 minuti) e 11 kW di corrente alternata (dallo 0% al 100% in 5 ore).

Il prototipo ad alte prestazioni anticipa i futuri modelli del marchio

Abbiamo poi il prototipo DS E-Tense Performance, che è stato concepito come un laboratorio ad altissime prestazioni volto ad accelerare lo sviluppo di tecnologie da applicare nelle prossime creazioni di DS Automobiles.

Progettata, sviluppata e creata da DS Performance dopo aver vinto per due anni consecutivi il titolo squadre e piloti in Formula E, la concept car è costituita da una carrozzeria in carbonio, un doppio motore elettrico da 815 CV e dalla trazione integrale.

Il telaio, la motorizzazione e la batteria offrono soluzioni innovative, che gettano le basi per lo sviluppo delle future generazioni di modelli 100% elettrici della gamma E-Tense di DS Automobiles. La DS E-Tense Performance mostra anche alcune idee su quello che sarà lo stile delle future creazioni del brand i Stellantis, soprattutto nel frontale.