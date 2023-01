DS Performance è pronta ad affrontare la nona stagione di Formula E

La nona stagione del campionato ABB FIA Formula E World Championship prende il via sabato 14 gennaio sul circuito di Città del Messico. È un momento chiave che segnerà il debutto della vettura Gen 3, che è più potente, efficiente e leggera del suo predecessore.

DS Performance è stata coinvolta sin dall’inizio del campionato costruttori (nella seconda stagione) e ora inizia la sua ottava stagione nel campionato 100% elettrico. È un impegno a lungo termine che rispecchia il desiderio di sviluppare nuove tecnologie e ridisegnare la mobilità di domani.

DS Performance: il team correrà la sua ottava stagione in Formula E

Creato contemporaneamente alla stessa DS Automobiles nel 2014, il braccio competitivo del produttore francese ha collezionato una serie di podi e vittorie nella Formula E, con due doppi titoli, 15 vittorie, 44 podi e 21 pole position.

Quando ha fatto il suo debutto nel 2014, DS Performance è stata organizzata come start-up. Questo modo di lavorare, sinonimo di agilità, ha permesso all’azienda di produrre un primo propulsore in tempi record e di conquistare quattro pole position e quattro podi nella sua stagione di debutto (2015-2016).

Forte di un inizio così promettente, la divisione competition della casa automobilistica francese si è progressivamente ristrutturata e rafforzata. Stagione dopo stagione, gli ingegneri hanno sviluppato delle monoposto sempre più affidabili e competitive.

La prima vettura creata per la Gen 2 ha continuato a fare la storia per DS Performance e Formula E grazie a un primo doppio titolo (team e piloti) vinto con Jean-Eric Vergne nella quinta stagione (2018-2019). Questo exploit si ripeterà l’anno successivo con un altro doppio titolo, innalzando di nuovo sia le classifiche dei team che quelle dei piloti, con Antonio Felix Da Costa.

Non ci sono stati titoli per DS Performance nelle stagioni 7 e 8, ma il team ha mantenuto un solido ritmo tra i primi del campionato, finendo terzo nella classifica dei team sia nel 2021 che nel 2022. Questi risultati costanti hanno permesso alla squadra di completare l’era Gen2 con un numero record di punti e podi.

Oggi, dopo due anni di solido lavoro, DS Performance è pronta a scendere in pista in Messico con la nuova DS E-Tense FE23. Si tratta di una monoposto di terza generazione all’avanguardia, che sarà guidata dal campione in carica Stoffel Vandoorne e da Jean-Eric Vergne – unico doppio campione del mondo di Formula E.

La tecnologia impiegata arriva anche sui modelli di serie

Il braccio competitivo di DS Automobiles è ora passato da un’organizzazione in modalità start-up a una vera e propria forza di comando. È interamente dedicata al programma di Formula E e in grado di elevare il costruttore premium a gareggiare contro i più prestigiosi produttori del mondo.

Nella stessa strada verso lo spirito di pista, il prototipo DS E-Tense Performance sviluppato dall’azienda è un’altra risorsa importante e ultra-efficiente quando si tratta di ricerca e sviluppo. Equipaggiato con due motori di Formula E, questo prototipo è un laboratorio ad alte prestazioni che consente di testare diversi elementi in vista della futura produzione commerciale.

L’esecuzione di queste prove consente al brand di Stellantis di trovare soluzioni che rendono i componenti più affidabili e riducono i costi di produzione.

Grazie all’esperienza accumulata da DS Performance, l’azienda si è affermata come punto di riferimento per quanto riguarda l’elettrificazione, offrendo a tutti i suoi modelli (nuova DS 3, DS 4, nuova DS 7 e DS 9) anche un’opzione completamente elettrificata. Con la firma E-Tense, DS Automobiles vende auto elettriche al 100% e ibride ricaricabili, che erogano fino a 360 CV, complete di trazione integrale.

Veicoli ad alte prestazioni come la DS 9 E-Tense 4×4 360 o la nuova DS 7 E-Tense 4×4 360 sono i fiori all’occhiello della gamma del produttore, integrando concetti e architetture di propulsione che derivano direttamente dalla FE.

Concepiti all’interno di una divisione specifica di Stellantis Motorsport e strettamente legati agli ingegneri di DS Performance, queste auto sportive ricreano l’esperienza del campionato riservato alle monoposto full electric. È una sinergia che avvantaggia direttamente ogni cliente del marchio francese.