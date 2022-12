Stellantis chiude lo stabilimento di di Belvidere: i dipendenti saranno licenziati

Stellantis prevede di fermare le attività in una fabbrica a marchio Jeep negli Stati Uniti, adducendo difficoltà dovute alla pandemia e all’aumento dei costi legati al passaggio ai veicoli elettrici. La produzione presso il sito di assemblaggio di Belvidere in Illinois, dove vengono prodotti i SUV Jeep Cherokee, cesserà il 28 febbraio, ha dichiarato la società venerdì in un messaggio inviato alla stampa.

Stop per sempre alla produzione nello stabilimento Stellantis di Belvidere in Illinois

I circa 1.350 dipendenti della fabbrica saranno licenziati. La società, che sta prendendo in considerazione altri modi per utilizzare il sito, ha affermato che “farà ogni sforzo per collocare i dipendenti licenziati a tempo indeterminato in posizioni aperte a tempo pieno non appena saranno disponibili”.

“Il nostro settore è stato influenzato negativamente da una moltitudine di fattori come l’attuale pandemia di COVID-19 e la carenza globale di microchip, ma la sfida più impattante è l’aumento dei costi legati all’elettrificazione del mercato automobilistico”, ha affermato Stellantis in una nota. Il sindacato americano che rappresenta il settore automobilistico, UAW, ha criticato la mossa.

I prodotti importati da altri paesi potrebbero essere fabbricati in quello stabilimento, mentre il passaggio all’elettrico “crea opportunità per nuovi prodotti”, ha affermato Cindy Estrada, leader sindacale di Stellantis. “Aziende come Stellantis ricevono miliardi di incentivi governativi per passare all’energia pulita”, ha affermato. “È un insulto a tutti i contribuenti che non stanno investendo quei soldi nelle nostre comunità”.

L’amministrazione del governatore dell’Illinois JB Pritzker ha costituito un team del Dipartimento del commercio e delle opportunità economiche per aiutare i lavoratori a trovare un nuovo impiego, ha affermato il portavoce di Pritzker, Jordan Abudeyyeh.

Ha affermato che l’amministrazione lavorerà con i funzionari locali, i college della comunità e altri enti per garantire che siano disponibili programmi di riqualificazione adeguati e con Stellantis per trovare nuovi usi per l’impianto di Belvidere.

