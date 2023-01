Dodge impedirà di modificare i suoi veicoli elettrici

L’amministratore delegato di Dodge, Tim Kuniskis, ha rivelato che la sua casa automobilistica non consentirà a tuner di terze parti di modificare i propulsori dei suoi prossimi veicoli elettrici. La casa automobilistica ha anticipato il suo futuro elettrico con la Charger Daytona SRT Concept e al recente SEMA Show, ha annunciato una serie di aggiornamenti delle prestazioni di Dodge Direct Connection che saranno offerti per il modello di produzione. Alla domanda di Muscle Cars & Trucks se i tuner sarebbero stati in grado di lavorare sul propulsore EV, Kuniskis ha dato una risposta definitiva.

“No, sono sicuro che qualcuno proverà ad hackerarlo, ma sarà un’esclusiva di Direct Connection e, francamente, questo è uno dei motivi per cui ci sentiamo molto fortemente su quelli che io chiamo i ‘Cristalli'”, ha detto. “I cristalli sono legati all’auto, legati al VIN, legati all’ECM di quell’auto. È specifico per quella melodia, per quella macchina. Perché vogliamo incanalare tutto questo attraverso il nostro controllo e vogliamo incanalarlo attraverso il nostro programma Direct Connection e Power Broker, per assicurarci di controllare tutto ciò che accade in queste auto.

I “Cristalli” a cui si riferisce Kuniskis rappresentano le diverse melodie che Dodge offrirà per il propulsore SRT Banshee EV. Ad esempio, la versione entry-level da 456 CV può essere aggiornata a 535 CV con l’eStage 2 “Crystal”. “Ora, non vogliamo bloccare le auto e dire che non puoi modificarle”, ha aggiunto Kuniskis. “Vogliamo solo bloccarli e dire di modificarli attraverso di noi in modo da sapere che è stato fatto bene. Vogliamo farlo perché preferiremmo passare il nostro tempo a inventare più modifiche invece di cercare di colpire gli hacker.

Anche se questa è una cattiva notizia per quelle aziende che guadagnano mettendo a punto e aggiornando le auto, siamo sicuri che alcuni tenteranno ancora di hackerare e aggiornare il gruppo propulsore. Per la maggior parte dei clienti alla ricerca di ulteriore potenza, tuttavia, rivolgersi alla casa automobilistica stessa sarà l’opzione più semplice e sicura.