Fiat 500 elettrica: si pensa già alla nuova generazione

Fiat 500 elettrica è un vero successo commerciale come testimoniano i dati ufficiali di vendita che vedono la vettura in Europa ai primi posti tra le auto a zero emissioni. Nonostante sia stata lanciata da relativamente poco e nonostante sia un vero successo in casa Fiat si pensa già alla futura generazione che a quanto pare sarà prodotta sempre a Mirafiori a partire dal 2027.

Fiat starebbe già pensando alla nuova Fiat 500 elettrica che dovrebbe arrivare nel 2027

Nei mesi scorsi sono stati gli stessi Carlos Tavares CEO di Stellantis e Olivier Francois amministratore delegato di Fiat a confermarlo. Le auto elettriche hanno vita più breve rispetto alle auto a combustione e dunque l’anno di debutto della seconda generazione dovrebbe essere il 2027.

Si vocifera che già adesso tecnici e ingegneri abbiano iniziato a pensare come sarà il futuro modello che comunque dovrebbe pur sempre rimanere fedele a se stesso nello stile trattandosi di un veicolo iconico.

Ovviamente si tratta per il momento dei primi studi. Infatti per lo sviluppo vero e proprio si dovrà aspettare ancora qualche anno. Si inizia a pensare a quali cambiamenti attuare e a quali miglioramenti implementare. Di certo ci sarà un miglioramento dell’efficienza dell’auto con maggiore autonomia e una ricarica più veloce. Del resto col passare degli anni migliora la tecnologia e di conseguenza le auto elettriche diventano più efficienti sotto tutti i punti di vista.

Poi ovviamente è probabile che con la nuova Fiat 500 elettrica si cercherà di allargare la gamma introducendo nuove versioni in maniera da avvicinare all’auto ancora più clienti. Vedremo dunque cos’altro emergerà nei prossimi anni a proposito di questa vettura destinata ad essere centrale ancora per molto tempo nella gamma della principale casa automobilistica italiana.

