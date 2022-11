Nuova Alfa Romeo Giulietta: ecco in che veste potrebbe tornare

Nuova Alfa Romeo Giulietta, che qui vi mostriamo in un recente render di Ascariss Design, è uno di quei modelli che in futuro potrebbero tornare a far parte della gamma di Alfa Romeo. Il boss dello storico marchio milanese, Jean-Philippe Imparato nel corso di una recente intervista ha messo in evidenza come il passaggio alle nuove piattaforme elettriche di Stellantis dia ad Alfa Romeo una grande libertà in termini di design di carrozzerie per le sue future auto. Il CEO ha detto che ciò potrebbe consentire in futuro al Biscione di arricchire la sua gamma con berline, coupé e roadster. Tra le auto menzionate anche berline compatte.

Nuova Alfa Romeo Giulietta: potrebbe tornare ma non subito

Ovviamente queste parole hanno subito fatto pensare ad una nuova Alfa Romeo Giulietta. Se davvero in futuro ci sarà spazio per una vettura di questo tipo molto dipenderà da come nel frattempo andranno le cose per il Biscione. L’auto potrebbe tornare nelle vesti di berlina compatta premium dal carattere fortemente sportivo che rappresenterebbe un’alternativa al SUV Tonale nel segmento C del mercato.

La nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe avere una lunghezza intorno ai 450 cm utilizzare la piattaforma Stellantis STLA Medium e avere un’autonomia tra i 500 e i 650 km. L’auto arriverebbe sul mercato con una gamma di motori con potenze tra i 180 e i 450 cavalli con la versione top di gamma che sarebbe ancora una volta denominata Quadrifoglio.

Per il ritorno di una nuova Giulietta molto dipenderà da come nel frattempo saranno andate le cose per il Biscione. Se il rilancio della casa milanese si sarà compiuto allora la possibilità di vedere tanti nuovi modelli nella gamma di Alfa Romeo diventerà una eventualità molto probabile. Il ritorno agli utili nel 2021 e nel 2022 e l’avvio della commercializzazione di Tonale che entro fine anno dovrebbe sfondare quota 35 mila ordini fanno ben sperare per il futuro del brand premium del gruppo Stellantis.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo è al primo posto nel segmento premium nello studio sull’indice di soddisfazione delle vendite di JD Power