Peugeot: entro il 2025 debutteranno cinque nuove auto elettriche

Peugeot ha annunciato che lancerà cinque nuove versioni completamente elettriche di modelli già esistenti nella sua gamma nei prossimi due anni. Questa mossa fa parte dei piani della casa automobilistica francese per diventare un importante player nel mercato dei veicoli elettrici, che sta crescendo rapidamente in tutto il mondo.

Il brand francese ha già rilasciato le versioni elettriche di alcuni dei suoi modelli più popolari, come la 208, la 2008, la 308 e il Rifter, e ha intenzione di espandere ulteriormente la sua famiglia di veicoli elettrici a batteria (BEV) entro la metà del decennio.

Peugeot e-208 2023

Peugeot: tante novità sono in arrivo entro il 2025

Oltre a sviluppare la versione full electric della nuova Peugeot 408, la casa del Leone sta lavorando anche su versioni elettriche di altri modelli, come il 3008 e il 5008. Inoltre, ha in programma di aggiornare le varianti full electric dei suoi attuali veicoli, come l’e-208, l’e-2008 e l’e-Rifter.

La nuova Peugeot e-308 debutterà nei prossimi mesi e probabilmente sarà proposta in questa forma fino al 2025. Tuttavia, è poco probabile che la 508 riceverà una versione completamente elettrica a causa della sua età.

Peugeot ha utilizzato il Consumer Electronics Show (CES) 2023 di Las Vegas per presentare il Peugeot Inception Concept, una concept car che anticipa l’arrivo di una nuova generazione di veicoli elettrici basati sulla piattaforma STLA Large di Stellantis.

Peugeot 408

Si prevede che la prima auto elettrica di serie ispirata a questa concept car sarà svelata nel 2025 e arriverà sul mercato nel 2026. Tutti i nuovi veicoli elettrici di Peugeot lanciati prima di questo EV di nuova generazione continueranno a essere basati sui pianali CMP o EMP2 attualmente in uso.

Recenti foto spia hanno confermato che Peugeot sta lavorando sulla nuova generazione del Peugeot 3008, che dovrebbe debuttare entro i prossimi due anni anche in versione full electric.

Tuttavia, prima dell’arrivo dei nuovi modelli STLA, le specifiche tecniche dei nuovi EV dovrebbero rimanere sostanzialmente invariate rispetto a quelle attuali. Il costruttore francese sta facendo grandi progressi nello sviluppo dei suoi veicoli elettrici e spera di svelare una nuova lineup di veicoli a zero emissioni a partire dal 2025.

Linda Jackson, CEO di Peugeot, ha detto che i cinque nuovi modelli in arrivo nei prossimi due anni saranno inevitabilmente diversi dai veicoli attuali presenti attualmente nella gamma, in una certa misura. Tutte le novità viste sul concept Inception si inizieranno a vedere dal 2025/2026 in poi.