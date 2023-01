Peugeot leader assoluto del mercato auto portoghese nel 2022

Peugeot è stata nel 2022, e per il secondo anno consecutivo, il marchio leader nelle vendite di auto nuove in Portogallo. Secondo i dati ACAP, il marchio francese di Stellantis ha chiuso il 2022 con 20.855 unità vendute (Autovetture + Veicoli Commerciali Leggeri) e una quota di mercato dell’11,6 per cento, in un mercato particolarmente complesso. A sottolineare la sua leadership sul mercato totale, la casa del Leone è stato anche il marchio più venduto nel mercato delle autovetture (PV), con 16.828 unità vendute e una quota del 10,8 per cento.

Peugeot è, per il secondo anno consecutivo, al vertice delle vendite nel mercato auto portoghese

Con 6.001 unità vendute, la 2008 è stata l’auto preferita dai portoghesi nel 2022. Oltre ad essere naturalmente il leader del segmento B, è stato anche il SUV più venduto nel Paese. La seconda auto più venduta nel 2022 è stata la 208, con 5.008 immatricolazioni, che dal suo lancio nel 2019 in Portogallo è rimasta la berlina leader del segmento B.

Oltre a presentare n. 1 e 2 nelle vendite in Portogallo, e il suo ruolo di leader nel segmento B, Peugeot si è distinto anche per essere leader di molti altri modelli e in diverse categorie. La gamma di 308 e 308 SW ha conquistato il primo posto nelle vendite del segmento C, con un totale di 2.615 unità, con la variante 308 SW che si è distinta come il furgone più venduto in Portogallo, con 1.358 unità e una quota di oltre il 19 per cento.

Un altro settore in cui Peugeot mantiene la leadership è nell’offerta SUV, con le sue proposte – 2008/3008/5008 – che raggiungono, insieme, 8.421 unità vendute per una quota di mercato di circa l’11,5 per cento. Anche nel mercato degli autocarri leggeri, la casa transalpina è stata leader nel 2022, con 4.027 unità vendute, corrispondenti a una quota di mercato del 17,1%. Con il sigillo “Made in Mangualde”, Partner è stato il furgone più venduto in Portogallo con 3.259 unità, che corrispondono a una quota di oltre il 12 per cento nel mercato VCL.

Peugeot ha chiuso il 2022 come primo marchio generalista nelle vendite di veicoli LEV (Low Emission Vehicles) , con una quota dell’8,6 per cento e un volume di 2.977 iscrizioni. È stato anche leader di mercato tra i produttori generalisti nelle auto 100 per cento elettriche a batteria, con 1.884 unità vendute di e-208, e-2008, e-Rifter, e-Traveller, e-Partner, e-Expert ed e-Boxer e una quota di mercato del 10,1 per cento.