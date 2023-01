Nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon: c’è chi ipotizza così il suo design

Nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon è un render realizzato dall’artista digitale e designer Sugar Design che ha provato ad immaginare come sarebbe una versione Shooting Brake della vettura di Alfa Romeo qualora la casa automobilistica del Biscione decidesse di prevedere anche una simile versione con l’arrivo della seconda generazione della berlina di segmento D dello storico marchio milanese.

Ecco quale potrebbe essere il design di una nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon

Al pari di quanto avvenuto con un recente render della nuova Alfa Romeo Giulia, anche in questo caso Sugar Design ha immaginato la nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon con elementi presi in prestito dal SUV Alfa Romeo Tonale, che del resto rappresenta una sorta di punto di riferimento estetico per le future auto di Alfa Romeo.

Ma anche in questa ipotesi notiamo che l’artista ha immaginato l’auto anche con alcuni elementi di famose berline del passato di Alfa Romeo. Il risultato è davvero interessante e sono in tanti a sperare che in futuro il Biscione decida realmente di dotare la seconda generazione di Giulia di una versione di questo tipo.

In tanti pensano che le cose per Alfa Romeo Giulia sarebbero potute andare molto meglio con la prima generazione se in gamma fosse stata presente anche una versione di questo tipo. Si spera che la nuova dirigenza di Alfa Romeo possa optare per questa soluzione colmando una lacuna che per alcuni è stata davvero grave.

Vedremo dunque che notizie arriveranno dalla casa milanese nei prossimi mesi. Ricordiamo che la seconda generazione di Giulia è attesa tra il 2025 e il 2026. L’auto sarà solo elettrica e sorgerà sulla piattaforma STLA Large. Nei mesi scorsi il CEO Imparato aveva detto che le nuove piattaforme elettriche messe a disposizione da Stellantis davano la possibilità al Biscione di potersi sbizzarrire con i tipi di carrozzeria. La speranza ovviamente è che il riferimento fosse proprio ad un simile modello.