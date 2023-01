Nuova Alfa Romeo Duetto: ritorno nel 2026?

Nuova Alfa Romeo Duetto è uno di quei modelli sportivi a cui di recente ha fatto riferimento il numero uno della casa automobilistica del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato, a proposito della futura gamma di Alfa Romeo. Il boss dello storico marchio milanese ha detto chiaramente che in futuro nella gamma del Biscione non ci sarà spazio solo per SUV e crossover ma anche per berline, roadster e vetture sportive.

Nuova Alfa Romeo Duetto: dalla Francia ipotizzano il design della futura generazione e anche l’anno di debutto

Già un primo assaggio di ciò lo avremo nei prossimi mesi con il lancio di una concept car di una vettura sportiva che secondo alcuni potrebbe essere un omaggio alla Alfa Romeo 33 Stradale degli anni ’60 secondo altri potrebbe avere il nome di nuova Alfa Romeo 6C. Questa auto potrebbe essere portata sul mercato nel 2025 in edizione estremamente limitata di meno di 100 unità con prezzi da capogiro.

Questa non sarà l’unica auto sportiva che vedremo in futuro nella gamma di Alfa Romeo come anticipato da Jean-Philippe Imparato. Dunque l’ipotesi di una nuova Alfa Romeo Duetto sembra prendere piede. Non a caso nelle scorse ore dalla Francia il famoso sito L’Automobiles Magazine ha mostrato un render che ipotizza l’aspetto di questo futuro modello e ha pure azzardato una ipotesi sull’anno di ritorno del modello nella gamma di Alfa Romeo. Il sito francese pensa che il 2026 possa essere l’anno giusto per la presentazione di questa auto che negli scorsi decenni ha fatto la storia di Alfa Romeo.

Proprio nel 2026 il famoso modello festeggia i suoi primi 60 anni di vita e dunque l’arrivo di una nuova Alfa Romeo Duetto potrebbe rappresentare il culmine dei festeggiamenti per questo importante anniversario. Vedremo dunque nei prossimi mesi se ci saranno novità a proposito del ritorno di questo mitico modello di Alfa Romeo.