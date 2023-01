Nuova Alfa Romeo 6C: ancora ipotesi su come sarà

Nuova Alfa Romeo 6C dovrebbe essere il nome della futura concept car di una vettura sportiva che la casa automobilistica del Biscione dovrebbe rivelare tra la fine dell’inverno e l’inizio della prossima primavera. Questa auto che potrebbe anche rappresentare una sorta di omaggio alla Alfa Romeo 33 Stradale potrebbe poi essere portata in produzione nel 2025 in edizione limitatissima.

Nuove ipotesi di design per la nuova Alfa Romeo 6C

A proposito della nuova Alfa Romeo 6C registriamo che sul web si moltiplicano i render e le ipotesi su quello che potrebbe essere l’aspetto di questa vettura destinata a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori. L’ultima ipotesi è quella che vi mostriamo in questo articolo. Ovviamente non sappiamo se davvero sarà questo il design del futuro modello che a quanto pare però non dovrebbe avere come base la Maserati MC20 come invece era trapelato fino a qualche giorno fa.

Ricordiamo che la nuova Alfa Romeo 6C o come si chiamerà la nuova vettura non è ancora certo che sarà portata in produzione. Una decisione definitiva sarà presa nei prossimi mesi come anticipato dal CEO di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato. Per il momento possiamo dire che questa auto se si farà sarà molto costosa e molto probabilmente arriverà sia in versione termica che con motore elettrico al 100 per cento.

Questo modello sarà una sorta di antipasto a quello che accadrà nella gamma della casa automobilistica milanese che nei prossimi anni subirà grossi cambiamenti. Infatti nel 2024 arriverà un nuovo SUV compatto che sarà prodotto in Polonia. Nel 2025 e nel 2026 sono attese le nuove generazioni di Alfa Romeo Giulia e Stelvio e nel 2027 una nuova ammiraglia prodotta in Italia sviluppata negli USA che sarà probabilmente un mix tra un crossover e una berlina. Nel futuro del Biscione però ci dovrebbe essere spazio per qualche auto sportiva tra cui proprio questa nuova Alfa Romeo 6C che presto sarà svelata.