Mansory F8XX: la Ferrari F8 Tributo modificata si veste di nero

È passato circa un anno da quando Mansory ha presentato la bellissima Mansory F8XX da 880 CV basata sulla Ferrari F8 Tributo. All’epoca, la supercar modificata di Maranello era rivestita in Verde Catania esternamente mentre all’interno c’era un rivestimento in pelle pregiata.

Nelle scorse ore, il tuner tedesco ha pubblicato su Facebook alcune foto di una Mansory F8XX questa volta dipinta estremamente di nero e oro mentre all’interno c’è un rivestimento nero con alcuni dettagli dorati.

Mansory F8XX: la Ferrari F8 Tributo modificata si tinge di black and gold

Confrontandola con la F8 Tributo di serie di Ferrari, possiamo notare innanzitutto il body kit aggressivo. Questo è caratterizzato da uno spoiler frontale più grande con alette laterali, varie alette aggiunte al paraurti, delle estensioni per le minigonne laterali, nuove calotte degli specchietti retrovisori esterni e varie prese d’aria che consentono al V8 biturbo da 3.9 litri di raffreddarsi più facilmente.

Mansory ha inoltre modificato il paraurti posteriore con un nuovo diffusore, una terza luce di stop in stile F1 posizionata al centro, un alettone in due pezzi, un rivestimento aggiuntivo per il lunotto e quattro terminali di scarico. Da notare anche in cerchi in lega dorati con raggi a V.

Nel caso della Mansory F8XX, il V8 biturbo è stato modificato ampiamente per sviluppare 880 CV e 960 Nm di coppia massima. Ciò è stato reso possibile modificando l’unità di controllo motore e installando un nuovo impianto di scarico.

Adesso, secondo la società di tuning tedesca, la Ferrari F8 Tributo modificata impiega 2,6 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 354 km/h. A confronto, la supercar di serie propone 720 CV e 770 Nm e impiega 2,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità di punta di 340 km/h.

Le emissioni di CO2 nel ciclo combinato sono di 284 g/km mentre il consumo di carburante nel ciclo combinato è pari a 13,8 litri/100 km, afferma il tuner. Inoltre, la potenza del powertrain è stata combinata con varie componenti particolari come le sospensioni attive e i cerchi sportivi e ultra leggeri Mansory YT.5 usati per la prima volta su un veicolo.

Quest’ultimi presentano delle dimensioni di 21” all’anteriore e di 22” al posteriore e sono abbinati a pneumatici ad alte prestazioni con dimensioni di 255/30 ZR21 e 335/25 ZR22. Purtroppo, non abbiamo ulteriori informazioni sul prezzo della Mansory F8XX, ma è probabile che il preparatore dovrà partire da una F8 Tributo originale per realizzare uno dei suoi ultimi progetti custom.