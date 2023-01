Chrysler Synthesis: ecco la nuova idea di abitacolo secondo il brand

Chrysler ha presentato nelle scorse ore il nuovo abitacolo Chrysler Synthesis in occasione del Consumer Electronics Show (CES) 2023 di Las Vegas, fornendo uno sguardo sul suo futuro e presentando in anteprima la prima applicazione in Nord America delle nuove tecnologie sviluppate da Stellantis.

Il Chrysler Synthesis dimostra l’integrazione del design degli interni contemporaneo, tecnologico e sostenibile della casa automobilistica americana con l’avanzata tecnologia del gruppo italo-francese per creare Harmony in Motion nella vita quotidiana dei clienti attraverso un’esperienza di mobilità che è più facile da usare, più connessa e più efficiente.

Chrysler Synthesis concept abitacolo

Chrysler Synthesis: presentato al CES 2023 il nuovo abitacolo sotto forma di concept

Synthesis mette in mostra l’esclusiva tecnologia avanzata del brand americano, che utilizza le tecnologie STLA Smart Cockpit, STLA Brain e STLA AutoDrive per fondere un design moderno e premium con tecnologia e funzionalità intuitive e avanzate.

Il nuovo abitacolo aiuta a gestire la vita di tutti i giorni con una tecnologia attentamente connessa e un ambiente contemporaneo e sostenibile che anticipa e offre Harmony in Motion con ogni esperienza cliente.

Synthesis rappresenta anche il prossimo passo nella rivitalizzazione e trasformazione di Chrysler, sulla base della presentazione del concept Chrysler Airflow durante il CES 2022, nonché dell’annuncio che lancerà il suo primo BEV nel 2025 e una gamma completamente elettrica nel 2028.

La costante marcia in avanti del costruttore americano verso un futuro completamente elettrico si allinea con l’ambizioso piano strategico Dare Forward 2030 annunciato da Stellantis lo scorso anno, che delinea la sua roadmap futura.

Chris Feuell, CEO di Chrysler, ha detto che, per quasi 100 anni, Chrysler ha creato prodotti e tecnologie ingegnosi per i clienti mainstream e continuerà questa eredità di innovazione come la prima a lanciare lo STLA Smart Cockpit nel mercato nordamericano.

Chrysler Synthesis mostrato al CES 2023 rappresenta il futuro del design, della tecnologia e dell’esperienza del cliente dell’azienda, introducendo un design incentrato sul cliente e una tecnologia intuitiva e perfettamente connessa per la vita reale.

Chrysler si concentra sulla fornitura di Harmony In Motion per ogni aspetto dell’esperienza del cliente con il prodotto, la tecnologia, le esperienze di acquisto e di proprietà, risultando in armonia con il pianeta, i prodotti, i servizi e l’esperienza cliente.

Il nuovo abitacolo sfrutta tre tecnologie basate sull’intelligenza artificiale

Synthesis attinge da un trio di piattaforme tecnologiche di Stellantis basate sull’intelligenza artificiale (AI) – STLA Smart Cockpit, STLA Brain e STLA AutoDrive – per creare esperienze fluide, efficienti e connesse tra il cliente e il veicolo. Contrassegnata come Advanced Technology for Real Life, la casa americana sarà la prima a lanciare applicazioni tecnologiche avanzate in Nord America.

STLA Brain funziona all’interno del sistema di infotainment STLA Smart Cockpit, integrando la tecnologia avanzata senza soluzione di continuità attraverso un ampio pannello in vetro nero da 37,2 pollici per il sistema di infotainment dedicato ai passeggeri anteriori.

La tecnologia AI avanzata adatta e migliora l’interfaccia utente nel tempo, con la capacità di apprendere le preferenze del proprietario. La flessibilità degli aggiornamenti via OTA consente la creazione e l’aggiornamento rapidi delle funzionalità software, il download automatico di contenuti e miglioramenti per mantenere il veicolo fresco, entusiasmante e capace tutti i giorni.

La connettività è portata a un livello superiore attraverso un assistente personale virtuale con la capacità di sincronizzare tutti gli aspetti dello stile di vita digitale del cliente, inclusi casa, lavoro e dispositivi personali.

L’assistente personale virtuale aiuta a semplificare la vita installando automaticamente gli aggiornamenti, sincronizzandosi con i calendari per la pianificazione del percorso, consentendo il multitasking durante la guida autonoma, consigliando opzioni di parcheggio e ricarica, fornendo assistenza con i servizi di e-commerce, collegandosi perfettamente a dispositivi e case intelligenti e offrendo tranquille esperienze a bordo del veicolo.

Chrysler Synthesis vanta anche la tecnologia STLA AutoDrive, che offre una guida autonoma di Livello 3, consentendo di togliere le mani dal volante e gli occhi dalla strada. STLA AutoDrive è anche flessibile, consentendo aggiornamenti via OTA per permettere ai clienti di aggiungere rapidamente e facilmente funzionalità nuove e innovative.

Synthesis fa uso di materiali ecosostenibili

Il nuovo abitacolo di Chrysler esprime Harmony in Motion attraverso un linguaggio di design contemporaneo, sostenibile e focalizzato sulla tecnologia. L’abitacolo a due posti è ispirato all’aspetto e al feeling del concept Airflow e rappresenta la futura direzione del design del marchio di Stellantis.

Gli interni trasmettono modernità e spaziosità e sono compatibili con la guida autonoma di Livello 3. I materiali sono sostenibili, 100% privi di cromo e includono caratteristiche premium, come un paio di sedili sospesi avvolti da un rivestimento morbido privo di cromo riciclato, impreziosito da un’esclusiva trama con fori.

Il pannello degli strumenti in erica mélange riciclata è realizzato al 100% con plastica post-industriale e plastica oceanica. Ulteriori dettagli distintivi degli interni includono pavimenti in noce infuso di tessuti. Gli inserti interni completano le caratteristiche di personalizzazione dell’abitacolo, migliorando al contempo il comfort e l’esperienza di mobilità complessiva.

Il design esterno elegante e futuristico avvolge l’abitacolo in una superficie superiore nera opaca Galaxy, in contrasto con il gradiente grigio atmosferico lucido della parte inferiore esterna. L’illuminazione a LED illumina il caratteristico badge Chrysler e le caratteristiche esterne, accennando anche alla personalità tecnologicamente avanzata ed elettrica della batteria contenuta all’interno dell’abitacolo.

Il Chrysler Synthesis dimostra come è possibile rendere più semplice le giornate delle persone attraverso esperienze connesse coinvolgenti che si svolgono durante la guida e a casa, nonché in situazioni diverse.

Il veicolo offre una sorta di benvenuto al proprietario e traccia un piano di viaggio intelligente per la giornata. La tecnologia avanzata basata su AI gestisce la guida autonoma, l’individuazione di parcheggi e colonnine di ricarica e molto altro ancora in un abitacolo potenziato da un’esperienza di connessione elettrificata, pulita e intelligente.

Tre funzioni principali sono presenti a bordo

Tra le caratteristiche presenti a bordo abbiamo MyDay, Vehicle Welcome, Driving e modalità Chill/Zen/Fun.

La prima sintetizza e sincronizza molteplici aspetti dell’esperienza cliente, inclusi calendari e programmi, informazioni sullo stato del veicolo come lo stato di carica, funzioni tecnologiche intelligenti per la casa, aggiornamenti meteo e altro, aiutando a organizzare e tracciare un piano di viaggio intelligente per la giornata.

La seconda funzione offre un benvenuto tramite un assistente personale virtuale basato sul riconoscimento biometrico. La terza permette al veicolo di funzionare con la guida autonoma di Livello 3, consentendo al conducente di svolgere più attività e accedere a una serie di attività basate sulla produttività (come le videoconferenze), consiglia luoghi per il pranzo con comodi parcheggi e opzioni di ricarica e offre una funzione di “risveglio” della casa smart all’arrivo. Infine, le tre modalità creano un’esperienza sensoriale all’interno del veicolo (meditazione, karaoke, ecc) mentre il veicolo è fermo o guida autonomamente.