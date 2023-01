Lancia Ypsilon: record assoluto di quota di mercato in Italia

In attesa dell’arrivo della nuova Lancia Ypsilon, che come vi abbiamo riportato di recente sarà svelata ufficialmente nel corso del primo trimestre del 2024, l’attuale generazione continua a stupire in Italia. Nonostante sia presente sul mercato ormai da molti anni dopo 4 generazioni e tre milioni di unità vendute nel 2022 la vettura di Lancia ha raggiunto un nuovo record. Infatti mai prima d’ora l’auto che da quattro anni è leader del segmento B del mercato in italia aveva registrato una quota di mercato del 15,3 per cento.

Quota di mercato record nel segmento B per Lancia Ypsilon nel 2022, la vettura si conferma un vero successo

Si tratta della quota di mercato più alta di sempre per Lancia Ypsilon che fa ottenere così nel 2022 a Lancia una quota di mercato del 3,1 per cento con un incremento dello 0,1 per cento rispetto allo scorso anno. Sono state esattamente 40.991 le unità immatricolate dalla berlina compatta di Lancia in Italia lo scorso anno. Questo risultato garantisce alla vettura anche il secondo posto assoluto alle spalle di un altro modello del gruppo Stellantis: Fiat 500.

Lancia Ypsilon con il nuovo MY 2023 appena lanciato, diventa ora ancora più efficiente, più connessa e con sempre più stile. “Sono molto soddisfatto dei risultati commerciali ottenuti dal marchio Lancia e del lavoro svolto da tutto il team italiano sotto la guida di Raffaele Russo” ha aggiunto Luca Napolitano, CEO del brand Lancia. “I risultati ottenuti ci spingono a fare sempre meglio. Il nostro Rinascimento è cominciato e stiamo lavorando perché Lancia torni ad essere un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo.”

Vedremo dunque prossimamente quali novità arriveranno a proposito di questo modello che dovrebbe svelare la sua ultima edizione speciale e mostrare una prima anticipazione di come sarà la sua futura generazione forse nel corso del prossimo mese di aprile se le ultime indiscrezioni si riveleranno esatte.