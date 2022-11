Nuova Lancia Ypsilon: avvio della produzione ad aprile 2024

Nuova Lancia Ypsilon è sicuramente un modello particolarmente atteso, probabilmente una delle novità più importanti tra quelle che nei prossimi anni arricchiranno la gamma dei marchi del gruppo Stellantis. A proposito di questo modello sicuramente il prossimo 28 novembre in occasione del Lancia Design Day avremo nuovi aggiornamenti.

Aprile 2024 potrebbe essere il mese di avvio della produzione in serie della nuova Lancia Ypsilon in Spagna

Una delle novità che potrebbero essere svelate in quella data a proposito della nuova Lancia Ypsilon potrebbe essere il luogo di produzione e soprattutto la data di lancio. Nel frattempo che aspettiamo notizie ufficiali da parte dei dirigenti di Lancia, dalla Spagna giungono nuovi voci a proposito della futura vettura con cui la casa piemontese darà il via al suo rilancio come nuovo marchio premium di Stellantis.

Il Periodico D’Aragon scrive che la nuova Lancia Ypsilon sarà prodotta da Stellantis in Spagna, presso lo stabilimento di Figueruelas vicino Saragozza. La voce era già circolata in passato ma adesso il giornale dice che presto sarà confermata ufficialmente dalla stessa Lancia.

Inoltre è stato indicato un mese di avvio della produzione che dovrebbe partire nel corso di aprile del 2024. La data sembra plausibile dato che si è già detto in più occasione che il debutto della vettura sarebbe avvenuto nel primo trimestre del 2024 mentre le prime consegne a questo punto potrebbero avvenire intorno alla metà dello stesso anno. E’ stato anche specificato che la vettura dovrebbe essere prodotta in circa 60 mila unità all’anno.

La nuova Lancia Ypsilon è considerato un modello fondamentale per il futuro di Lancia. La vettura sarà la prima di tre auto con cui Stellantis spera di rilanciare il suo brand in Europa. Essa fornirà inoltre una prima idea di quello che sarà il design della gamma di Lancia in futuro. Inoltre questa auto sancirà il ritorno di Lancia in Europa dopo diversi anni in cui il marchio è stato presente solo in Italia. La vettura oltre che in Italia verrà commercializzata in alcuni tra i mercati più importanti dell’Europa come ad esempio Spagna, Germania e Francia oltre che Belgio e Paesi Bassi. Vedremo dunque se davvero Lancia confermerà ufficialmente queste voci che arrivano dalla Spagna.

