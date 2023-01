Fiat conclude un 2022 d’oro in Brasile grazie alla sua gamma di veicoli

Fiat continua a guidare il mercato brasiliano. Non c’è da stupirsi poiché ha ampliato la propria gamma di veicoli ed è entrata persino in nuovi segmenti. Lo storico marchio torinese, oltre ad essere il numero uno nelle vendite, è salito anche sul gradino più alto del podio con il nuovo Fiat Strada come veicolo più venduto del 2022 sempre in Brasile.

Fiat Pulse

Fiat: 430.000 veicoli venduti in tutto il 2022 nel mercato brasiliano

Il riconoscimento del successo dell’azienda italiana si vede ancora dal numero di premi vinti nel corso dell’anno: 31 per l’esattezza, di cui 12 per il lancio del suo secondo SUV Fiat Fastback.

Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat e Abarth Sud America, ha detto che il 2021 era già stato brillante, ma senza dubbio il 2022 è entrato nella storia di Fiat e ha coronato il nuovo momento di grande successo dopo il suo riposizionamento.

Continua a crescere, sia nella copertura del mercato che nella quota di mercato, che è stata superiore rispetto al 2021. Inoltre, mantiene una posizione di rilievo in tutti i segmenti in cui partecipa, anche nei SUV, dove è entrata poco fa di uno anno.

Anche il nuovo Fastback, il più grande lancio fatti dal costruttore torinese negli ultimi tempi, ha superato le sue aspettative di vendita ed è stato anche il veicolo più premiato dell’anno. Anche il Pulse è andato bene e ha superato le previsioni di vendita al momento del suo arrivo sul mercato. Tutto questo dimostra che Fiat ha fatto bene ad entrare nel segmento dei SUV e che è sulla strada giusta.

Considerando tutto l’anno, in totale, nel 2022 sono state vendute 430.000 unità, oltre 138.000 auto davanti al secondo classificato. Di conseguenza, il marchio si è assicurato una quota di mercato pari al 21,9%.

Non è solo la sua migliore performance annuale, ma anche la migliore di qualsiasi altro marchio negli ultimi 10 anni in Brasile. Se ciò non bastasse, Fiat si è comunque assicurata la leadership nei segmenti hatch (24,7%), pick-up (49,9%) e furgoni (37,1%).

Fiat Strada

Il nuovo Strada è stato il veicolo più venduto nell’anno

Per la seconda volta nella storia, la casa automobilistica torinese ha inserito un pick-up come veicolo più venduto dell’anno, posizione che lo Strada ha occupato per la maggior parte del periodo.

Nel 2022 sono state 112.463 le unità e il pick-up ha dominato il suo segmento senza eguali con l’82,8% di quota di mercato. Inoltre, l’azienda ha anche altri due modelli tra i 10 best seller del paese: Mobi al quinto posto con 72.760 immatricolazioni e Argo al nono posto con 64.022.

Un altro modello che si è distinto nell’anno è stato il Toro, il pick-up di segmento C più venduto nel paese, che insieme allo Strada ha portato Fiat a un livello impressionante quando si tratta di pick-up. Per ogni 10 veicoli venduti nel segmento, cinque sono stati del marchio italiano.

Fiat Cronos 2023

Da segnalare anche il successo della Fiat Cronos, che ha venduto il 49% in più rispetto all’anno precedente, e di Pulse, che ha immatricolato nell’anno oltre 50.000 veicoli. Infatti, insieme al Fastback, ha aiutato la casa torinese a raggiungere il terzo posto nel segmento B-SUV a dicembre.

Sempre nell’ultimo mese dell’anno, il marchio ha venduto 41.748 unità e ha conquistato il 20,6% di quota di mercato, che rappresenta un aumento del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

In un anno ricco di importanti rilasci, Fiat e i suoi prodotti sono stati premiati 31 volte in 17 importanti premi del settore automotive e non solo nel periodo. Ad esempio, ha vinto l’Automaker of the Year all’UOL Carros Award e l’Automotive Trend by Trend Car 2023.

Uno dei momenti più importanti per Fiat nell’anno appena concluso è stato il lancio del Fastback. È arrivato a ridefinire il suo segmento con la migliore combinazione di design, prestazioni, sicurezza e tecnologia.

Con soli tre mesi di presenza sul mercato, il nuovo SUV coupé ha già superato i volumi di vendita previsti per il periodo ed è addirittura diventato il veicolo più premiato dell’anno. In totale, sono stati 12 i trofei delle più importanti istituzioni del settore automobilistico che hanno riconosciuto le caratteristiche del modello.

Nuovo Fiat Scudo

Grande successo anche per Scudo e Abarth Pulse

Sempre nel corso dello scorso anno, il brand torinese ha portato sul mercato il Fiat Scudo, un furgone con ottimi costi di gestione e massima produttività. Inoltre, ha presentato l’E-Scudo, il suo primo veicolo commerciale elettrico in Brasile, che ha l’autonomia più lunga della sua categoria (330 km con una sola ricarica).

Anche Cronos ha portato novità con il model year 2023, tra cui una nuova trasmissione CVT, il motore Firefly da 1 litro e modifiche al design. È stata scelta come migliore berlina compatta dall’Estadão Mobility Award.

Novembre è stato segnato dal lancio dell’Abarth Pulse, un SUV modificato che porta una dose in più di sportività nel segmento e che ha venduto metà della produzione dell’anno in soli tre giorni. È stato anche responsabile del ritorno dello Scorpione in Brasile.

Zola ha concluso il suo intervento, affermando che Fiat ha scommesso e innovato, si è impegnata e ora sta raccogliendo i frutti. Il nuovo posizionamento del marchio dimostra che comprende come pochi altri il desiderio del consumatore brasiliano, ma nulla di tutto ciò sarebbe possibile senza la dedizione delle concessionarie e la fiducia del cliente in Fiat.

Nel 2023 non sarà diverso. È leader, ma non può stabilirsi. Ha ancora molte novità in arrivo e intende stare al passo con il mercato.