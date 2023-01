Questo camper Fiat Ducato si chiama Arto ed è davvero lussuoso

Niesmann+Bischoff aggiunge una terza opzione alla sua gamma di camper di lusso. Arto, basato su un Fiat Ducato, è l’ultimo prodotto del produttore di camper. Come tutti i camper del marchio tedesco, l’Arto rappresenta una versione lussuosa della vita su quattro ruote. Il camper di lusso Arto Niesmann+Bischoff è disponibile in due diverse opzioni di passo e tre lunghezze totali, la più corta è di 7,78 metri. Le opzioni di configurazione sono molto ampie, consentendo la massima flessibilità al cliente. Le versioni a passo lungo basate su Fiat Ducato hanno tre assi invece di solo due per sostenere il peso extra.

Arto basato su Fiat Ducato è il terzo modello della gamma di camper di lusso di Niesmann+Bischoff

Poiché Arto è basato sul Fiat Ducato, non ci sono porte del passeggero o del conducente. Sebbene questa opzione sia disponibile, Niesmann+Bischoff afferma che i clienti preferiscono non averli per migliorare l’isolamento e il controllo del clima. Gran parte dell’esterno (che, tra l’altro, è disponibile in varie combinazioni di colori) è realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro. Il materiale è resistente ai graffi pur garantendo una leggerezza ottimale.

Coloro che desiderano allestire il proprio Arto inizieranno con il layout di base, che prevede quattro cuccette, una cucina completamente attrezzata, un bagno in stile spa, un’area salotto e una camera da letto con letto matrimoniale. C’è anche l’opzione di un garage con porta avvolgibile sul retro che può ospitare uno scooter. Ci sono anche molte opzioni per gli interni, come mobili in rovere e tappezzeria personalizzata per dare una sensazione di lusso.

Sono molti i pacchetti di equipaggiamento disponibili per Niesmann+Bischoff Arto, ma tra questi spicca il Lithium Energy Pack, che costa 8.244 euro e aggiunge 56 chilogrammi di peso extra al veicolo. Questo è un grande vantaggio nelle “fughe” lontane dalla civiltà, poiché fornisce due moduli solari, tre batterie e un caricabatterie. La società afferma che la durata della ricarica arriva fino a nove giorni.

Niesmann+Bischoff ha iniziato a vendere l’Arto, con un prezzo di partenza di 104.200 euro. È un prezzo di ingresso elevato, vero, ma dato ciò che questo camper relativamente compatto ha da offrire, si unisce sicuramente all’elenco esclusivo di camper di lusso che ogni campeggiatore serio sogna.